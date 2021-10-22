YouTube Music作出重大調整！ 免費用戶將無法直接觀看MV

YouTube將於下月初開始於加拿大首先實行新措施，將Youtube Music免費用戶的使用方式轉為純音樂體驗，無法直接在APP中直接觀看MV，限制觀看歌曲MV，並有消息指有關措施將推展至全球用戶。

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不過據Youtube最新所指，未來YouTube Music免費用戶將無法在App中直接觀看音樂MV。若用戶將音樂模式切換到影片模式，系統將會切換至YouTube App，不過僅在付費成為YouTube Premium的會員後，方可使用觀看MV功能，而且沒有廣告干擾影片的播放。

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主打音樂串流服務的YouTube Music，於2018年推出，分別提供免費含廣告版的「YouTube Music」，以及付費無廣告干擾版圴「YouTube Music Premium」。在免費版本中，用戶可以點選「熱播清單」並有不同音樂種類選擇，以及收看MV等。

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責任編輯：羅浩濂