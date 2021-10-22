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【強積金】MPF懶人基金減價 新收費僅0.85%

Hot Talk 19:14 2021/10/22

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打工仔有好消息，因俗稱懶人基金的強積金(MPF)預設投資策略(DIS)減價，計及所有基本使費的基金開支比率(FER)，將由現行的0.95%、減至0.85%。相比現時市面400多隻MPF基金的平均收費為1.43%，較快將下降收費的懶人基金高出0.58個百分點，如以幅度計，更貴逾四成。

專家建議，眼下仍處於波動市，若不諳投資或乏時間打理MPF投資組合的大忙人，宜揀涵蓋股債的懶人基金。

積金局歡迎立法會通過積金易草案　料首2年可減3成行政費

強積金受託人2023年須用「積金易」平台【下一頁】

此外，積金局指，歡迎立法會今天(10月22日)通過積金易草案，料首兩年可減省3成行政費用。

立法會剛三讀通過推行一站式電子平台「積金易」條例草案，積金局主席劉麥嘉軒表示歡迎，她接受電台訪問時表示，今次是設立MPF制度逾廿年以來最大規模的改革，希望可以提升營運效率，減低行政開支，創造減費空間；預計「積金易」推出首2年過渡期，可令行政費減少3成。

放眼較長綫，首10年累計節省成本總額將達到300億至400億元，相當於期內原本行政費用的41%至55%。

劉麥嘉軒又預計，最快明年底可以完成構建「積金易」平台，2023年邀請受託人和MPF計劃過渡到新平台，到2025年初投入運作。

對於議員希望積金局探討如何提高MPF回報率，劉麥嘉軒補充，強積金設立以來至今年6月底，年率化的淨投資回報率有約5%，跑贏同期1.8%的通脹率。積金局亦會研究增加准許投資項目的選擇，例如加入內地優質主權債券等，目標今年年底完成研究。

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：李勝君
 

財富及退休規劃 強積金計劃管理局 基金 債券 投資策略 強積金 立法會 通脹

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