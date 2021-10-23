Adele曝光LA別墅内籠 英國歌后都嫌倫敦樓價貴

英國女歌手Adele貴為樂壇天后，身價接近14億港元。但Adele早前也大呻倫敦樓價太貴，她近年移居美國洛杉磯才可享受更高質素生活。Adele接受雜誌《Vogue》訪問時，她位於洛杉磯價值700萬英鎊（約7,511萬港元）的別墅也於鏡頭前曝光。

倫敦樓價太貴？ 英國歌后Adele移居LA夠買3間 【下一頁】

《紐約郵報》早前報道，33歲的Adele於洛杉磯擁有3棟位置相鄰的別墅，裝修風格為英式，合共花費約3,000萬美元（約3.34億港元）。

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雜誌《Vogue》周五（22日）上載一段與Adele的73個快問快答影片，拍攝場景正是Adele於洛杉磯的其中一棟別墅。

影片顯示Adele別墅的大門被一片翠綠植物簇擁，為家居增添不少生氣。Adele身穿休閒服飾，帶領主持及攝製隊步入別墅。

Adele接受訪問期間，更直言自己刻意打造出一個英國鄉村風的家居環境，包括廚房配色、大廳的裝潢及傢俬擺設、花園。

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Adele更在影片展示家中最得意的收藏——加拿大流行天后Celine Dion咀嚼過的一款香口膠。

Adele興奮地表示Celine Dion是她的偶像，其朋友兼英國名嘴James Corden主持美國真人騷唱K環節《Carpool Karaoke》時，請嘉賓Celine Dion將咀嚼過的香口膠吐在紙巾上。

James Corden其後將香口膠裝裱起來，並作為禮物送給Adele。

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責任編輯：鄭錦玲