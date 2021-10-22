  • 19°C
香港時間 : 20211022日 (五) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【秋冬好去處】海洋公園「森度遊」回歸 11月7日至12月18日舉行 套票今天起發售

理財智慧 19:03 2021/10/22

分享：

海洋公園「森度遊」今年強勢回歸，並改造成「海洋公園 x 滙豐保險Well+ 森度遊」，而升級版「森度遊」將於11月7日至12月18日舉行，而有關套票於今天(22日)起正式發售。

【綫上招聘會】JobsDB下周二舉辦網上招聘會　逾50間大型企業參與　首200名參加者即可獲$100電子消費券 【下一頁

升級版「森度遊」有多項活動，先是瑜伽愛好者可參加「森動瑜伽」，在公園內的特色瑜伽場地如夢幻水都人工湖和海洋奇觀舒展筋骨，放鬆身心。全新活動更加入瑜伽輪、倒立瑜伽及後彎瑜伽供大家選擇。其次熱愛登山遠足的訪客，切勿錯過「秘行南朗山」。 參加者將由專業導賞員帶領，緩緩登上南朗山，沿途飽覽南中國海的無敵海景，亦可與正在天空中穿梭的纜車盡情打卡。

【購物好去處】高級日式超市UNY登陸將軍澳 多間日韓人氣食店及品牌強勢進駐 一文看清必睇貨品 【下一頁

至於期間限定的「瑜伽星夜高峰Glamping」，則非常適合一班好友或一家大小一同參與，盡情投入連串精彩節目，玩轉公園日與夜，當中包括在營地一嘗瑜伽體驗、親親動物，更可在星空下欣賞迷人海景。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

森動瑜伽

日期及時間 11 月 7 日至 12 月 18 日期間指定日期及時間（共 12 日）
每節時間 45 至 60 分鐘
費用 港幣 320 元／420 元 （包括入場門票、一節瑜伽活動及港幣 30 元電子餐飲現金券）
容納人數 每節 6 至 30 人

秘行南朗山

日期及時間 11 月 7 日至 12 月 18 日期間指定日期及時間（共 12 日）
每節時間 120 分鐘
費用 成人港幣 400 元，小童港幣 280 元 （包括入場門票、一節行山活動及港幣 30 元電子餐飲現金券）
容納人數 每團 12 人

瑜伽星夜高峰 Glamping

日期 11 月 3 日至 12 月 18 日期間指定日期（共 34 日）
時間 上午 10 時 30 分至翌日上午 11 時 30 分
套票價錢 （每個帳幕） Glamping 及 瑜伽活動：港幣 6,888 元，包括四位成人兩天入場門票，適用於活動 第一天的海洋快證，以及每人三節瑜伽體驗
  Glamping：港幣 4,800 元／5,280 元，包括四位成人兩天入場門票，以 及適用於活動第一天的海洋快證
容納人數 營地共設四個帳幕，每個可容納最多四人

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

香港 公園 好去處 門票 海洋公園

上一篇文章

11月起遊客入境泰國可免隔離　名單中46個低風險國家和地區包括香港

下一篇文章

【消費物價】9月份消費物價指數出爐！按年升幅放緩至1.4% 基本通脹率為1%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？