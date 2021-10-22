【秋冬好去處】海洋公園「森度遊」回歸 11月7日至12月18日舉行 套票今天起發售

海洋公園「森度遊」今年強勢回歸，並改造成「海洋公園 x 滙豐保險Well+ 森度遊」，而升級版「森度遊」將於11月7日至12月18日舉行，而有關套票於今天(22日)起正式發售。

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升級版「森度遊」有多項活動，先是瑜伽愛好者可參加「森動瑜伽」，在公園內的特色瑜伽場地如夢幻水都人工湖和海洋奇觀舒展筋骨，放鬆身心。全新活動更加入瑜伽輪、倒立瑜伽及後彎瑜伽供大家選擇。其次熱愛登山遠足的訪客，切勿錯過「秘行南朗山」。 參加者將由專業導賞員帶領，緩緩登上南朗山，沿途飽覽南中國海的無敵海景，亦可與正在天空中穿梭的纜車盡情打卡。

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至於期間限定的「瑜伽星夜高峰Glamping」，則非常適合一班好友或一家大小一同參與，盡情投入連串精彩節目，玩轉公園日與夜，當中包括在營地一嘗瑜伽體驗、親親動物，更可在星空下欣賞迷人海景。

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森動瑜伽

日期及時間 11 月 7 日至 12 月 18 日期間指定日期及時間（共 12 日） 每節時間 45 至 60 分鐘 費用 港幣 320 元／420 元 （包括入場門票、一節瑜伽活動及港幣 30 元電子餐飲現金券） 容納人數 每節 6 至 30 人

秘行南朗山

日期及時間 11 月 7 日至 12 月 18 日期間指定日期及時間（共 12 日） 每節時間 120 分鐘 費用 成人港幣 400 元，小童港幣 280 元 （包括入場門票、一節行山活動及港幣 30 元電子餐飲現金券） 容納人數 每團 12 人

瑜伽星夜高峰 Glamping

日期 11 月 3 日至 12 月 18 日期間指定日期（共 34 日） 時間 上午 10 時 30 分至翌日上午 11 時 30 分 套票價錢 （每個帳幕） Glamping 及 瑜伽活動：港幣 6,888 元，包括四位成人兩天入場門票，適用於活動 第一天的海洋快證，以及每人三節瑜伽體驗 Glamping：港幣 4,800 元／5,280 元，包括四位成人兩天入場門票，以 及適用於活動第一天的海洋快證 容納人數 營地共設四個帳幕，每個可容納最多四人

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責任編輯：羅浩濂