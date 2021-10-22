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【港元定期存款】3中小行鬥加港元定存息 迎戰理財通競爭

18:53 2021/10/22

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10月已屆下旬，本周港元定期存款息率格價，暫有3間中小行一面倒加港元定期存款息，最矚目的是，3行齊向3個月短存埋手，包括創興(01111)及交銀香港齊微加3個月短存息0.05厘、兩行的新息率至0.65厘。同樣，騰訊(00700)及港交所(00388)有份的虛擬銀行、富融(Fusion Bank)今天(10月22日)亦略加3個月0.05厘、至0.75厘。專家拆解兩大主因，令虛銀等中小業界鬥出招，(1)為迎戰跨境理財通的競爭、(2)以及力搶跨年錢。

誠然，全周市場亦轉戰綫，緊盯本周二推出的跨境理財通，這新戰場的存息，暫時有兩間大小行推內地帳戶尊享特惠息，例如交銀香港為擁有內地帳戶的個人客戶，提供半年定存有0.75厘，但起存額須10萬元。反觀在港6個月年息最高為0.5厘，在牌面上擁內地帳戶者較港高0.25厘，惟須注意在港享0.5厘的門檻僅兩萬元。

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大行人幣定存息3個月最高2.66厘 罕有連續兩天勁加息【下一頁】

至於工銀亞洲亦為持有大灣區的合資格帳戶，存188天在內地有0.75厘，較在港毋須灣區戶的0.7厘、高0.05厘；而中港帳戶的入場費皆是10萬元，上限100萬元的新錢。

此外，招商永隆加減不一，雖然本周共4行調息，但短中長息榜連續第4周沒大變。畢竟交銀香港及創興的3個月最高息是0.65厘、富融有0.75厘，可是，相比高息王、富邦的3.28厘，上述3行似追落後。

展望後市，金管局日前公布下月起再增發400億元票據，而原本分8次發行的400億元票據，將於下周二(10月26日)結束，如此一來，前後兩次合共抽走800億元游資，令銀行的總結餘於今年底將跌穿4,000億元關，變相遏止拆息再跌、以及有助港滙在美國收水前趨穩。

而今天一個月拆息報0.06厘，反映銀行資金成本的3個月拆息為0.15厘。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，今年第4季及明年首季料3個月拆息約於0.2厘水平徘徊。至於港滙方面，料3個月內約7.79，未來半年則約為7.78。

另方面，花旗轉戰綫搶活期息，合資格客戶有機享1厘儲蓄利率，但優惠屬快閃，至下周五截止。

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：李勝君
 

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