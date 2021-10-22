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11月起遊客入境泰國可免隔離　名單中46個低風險國家和地區包括香港

環球政經 19:09 2021/10/22

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泰國政府宣布，由11月1日起，來自46個國家和地區，包括香港、中國、新加坡、日本、韓國、美國、英國等已完成新冠疫苗接種，乘飛機入境泰國的遊客，可免除強制隔離。

泰國擬於2022年起收取遊客入境費 暫定每人500泰銖 【見下頁

根據相關執行細節規定，來自這些經泰國政府認定的低風險國家和地區的遊客，登機前須完成疫苗接種滿14天，持有核酸檢測陰性證明，和5萬美元保額的醫療保險，且入境後還需進行一次核酸檢測，在確認檢測結果陰性後可免隔離在泰國自由行動。

【筍工推介】郵政署招聘行政事務經理 月薪逾4萬元 表現好每半年派一次獎金 【見下頁

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此前，泰國在10月11日曾宣布開放10個國家和地區遊客入境免隔離，而此次公布開放的範圍比之前更大。

泰國總理巴育21日晚在社交媒體發文稱，為了盡快恢復泰國旅遊業，提振國家經濟，現在有必要加快開放速度。他表示，雖然快速打開國門將面臨感染人數增加的風險，但這是必須要面對的風險。如果等一切都準備好才對外開放，遊客可能會選擇去其他國家。

 

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撰文 : 陳楚琨

香港 疫苗 經濟 巴育 自由行 醫療保險 泰國 醫療保險

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