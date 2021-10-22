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【本地經濟】政府調查：僅得14%企業料第四季業務轉好　營商氣氛續趨審慎

商業 18:49 2021/10/22

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政府發言人表示，大型企業的營商氣氛較三個月前趨向審慎。（資料圖片）

新冠肺炎疫情的陰霾尚未退卻，令經濟環境仍然未見明朗。政府公布第四季業務展望，發現僅得14%受訪者預期第四季的業務狀況較上一季為佳；比例較第三季低。

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此項統計調查搜集香港各行業中約560間大規模的機構單位，其高級管理人員對短期業務表現的意見。與今年第三季的調查結果比較，預期第四季的業務狀況較上一季為佳的受訪者的比例為14%，較上一季度的17%低。另一方面，預期業務狀況較上一季為差的受訪者比例，則由第三季的11%，上升至第四季的13%。

按行業分析，在住宿及膳食服務業中，預期第四季業務狀況較第三季為佳的受訪者，比預期業務狀況較差者顯著為多。然而，在建造業、金融及保險業，和運輸、倉庫及速遞服務業當中，預期業務狀況轉差的受訪者，則較轉好者略多。

至於業務／產出量方面，受訪者預期第四季的業務／產出量較第三季上升；而貨品售價／服務收費則大致維持不變或上升。政府發言人表示，大型企業的營商氣氛較三個月前趨向審慎。不過，零售業、住宿及膳食服務業、地產業、製造業和資訊及通訊業內的大型企業，仍然預期業務在短期內會進一步擴張；期間招聘意欲亦大致保持穩定。

【供應鏈危機】 Barbie加價無礙需求　廠商提前生產　確保聖誕節有貨

【ESG】調查：ESG表現影響購物決定　中國消費者更願意付高價購買

責任編輯：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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