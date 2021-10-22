  • 19°C
香港時間 : 20211022日 (五) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三星爭議】三星遭控侵權　俄羅斯境內禁售61款手機

科技 20:00 2021/10/22

分享：

俄羅斯法院早前就判Sqwin SA公司勝訴，並禁止三星在俄羅斯境內銷售61款手機，包括Galaxy Z Flip系列、Fold系列、S21系列、S20系列、S10系列、S9系列以及S8等型號。而三星目前已就一審判決提出上訴並拒絕回應。

三星新摺疊手機Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3在全球熱賣，在南韓市場更以史上第三快的速度賣出百萬部。不過，在俄羅斯就另一個景象。俄羅斯法院日前一審裁定三星侵權，禁止三星61款手機產品在俄羅斯內銷售，當中包括：三星Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3等。

【三星發布會】三星推Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition　可自行搭配摺機顏色

【Google新機】搶奪華為市佔缺口　傳Google Pixel 6系列出貨量達700萬部

據科技網站Gsmarena報道指，瑞士「Sqwin SA」公司指三星「Samsung Pay」侵犯其註冊專利，稱早在2013年已在俄羅斯註冊相關專利技術，而其後三星2015年才推出Samsung Pay，於2016年進入俄羅斯市場。

俄羅斯法院早前就判Sqwin SA公司勝訴，並禁止三星在俄羅斯境內銷售61款手機，包括Galaxy Z Flip系列、Fold系列、S21系列、S20系列、S10系列、S9系列以及S8等型號。而三星目前已就一審判決提出上訴並拒絕回應。

調查公司Counterpoint指出，在今年第1季，三星於俄羅斯智能手機市場的銷售市佔率高居第2位。不過現時三星已被禁止在俄羅斯境內銷售，到底能否保住地位，仍有待觀察。

【三星新摺機】三星W22 5G即將登陸中國市場　傳比iPhone 13 Pro Max更貴、配置超越Z Fold3

責任編輯﹔黃顯晴

相關文章

【摺疊手機】傳三星正開發Galaxy Flex Note　摺疊式屏幕+設有S Pen收納空間
2021/09/22
【摺疊手機】傳三星正開發Galaxy Flex Note　摺疊式屏幕+設有S Pen收納空間
【智能手錶】傳三星研發太陽能錶帶　有望應用於新款Galaxy Watch 5
2021/09/28
【智能手錶】傳三星研發太陽能錶帶　有望應用於新款Galaxy Watch 5
【機迷熱話】SONY新專利曝光　玩家可公投將「豬隊友」踢走
2021/10/21
【機迷熱話】SONY新專利曝光　玩家可公投將「豬隊友」踢走
【三星動向】三星Galaxy S21 FE 支援頁面消失　或無緣登場
2021/10/01
【三星動向】三星Galaxy S21 FE 支援頁面消失　或無緣登場
【三星動向】三星兌現承諾　即日起暫停於內置程式投放廣告
2021/10/04
【三星動向】三星兌現承諾　即日起暫停於內置程式投放廣告

你可能感興趣

【摺疊手機】傳三星正開發Galaxy Flex Note　摺疊式屏幕+設有S Pen收納空間
12:30 2021/09/22
【摺疊手機】傳三星正開發Galaxy Flex Note　摺疊式屏幕+設有S Pen收納空間
【智能手錶】傳三星研發太陽能錶帶　有望應用於新款Galaxy Watch 5
19:40 2021/09/28
【智能手錶】傳三星研發太陽能錶帶　有望應用於新款Galaxy Watch 5
【機迷熱話】SONY新專利曝光　玩家可公投將「豬隊友」踢走
16:30 2021/10/21
【機迷熱話】SONY新專利曝光　玩家可公投將「豬隊友」踢走
專利 Samsung Samsung Pay 移動裝置 瑞士 智能手機 南韓 俄羅斯

下一篇文章

【YouTube】YouTube Music下月開始　限制免費用戶觀看音樂MV
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【fb改名】引爆網絡革命　「元宇宙」技術為何突圍而出？
【fb改名】引爆網絡革命　「元宇宙」技術為何突圍而出？
【網絡安全】數碼營銷公司Fimmick系統遭勒索軟件攻擊　逾3.5萬人資料或外洩
【網絡安全】數碼營銷公司Fimmick系統遭勒索軟件攻擊　逾3.5萬人資料或外洩
【社交平台】特朗普自創社交平台「TRUTH Social」　下月展開測試
【社交平台】特朗普自創社交平台「TRUTH Social」　下月展開測試
【AI助理】阿里雲推AI會議助理「聽悟」　語音實時轉為書面會議紀錄
【AI助理】阿里雲推AI會議助理「聽悟」　語音實時轉為書面會議紀錄
【手提電腦】微軟Surface Go 3攻港　最平僅售$3,188
【手提電腦】微軟Surface Go 3攻港　最平僅售$3,188
【華為動向】華為開發者大會揭幕　HarmonyOS升級設備逾1.5億
【華為動向】華為開發者大會揭幕　HarmonyOS升級設備逾1.5億