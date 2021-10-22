【三星爭議】三星遭控侵權　俄羅斯境內禁售61款手機

▲ 俄羅斯法院早前就判Sqwin SA公司勝訴，並禁止三星在俄羅斯境內銷售61款手機，包括Galaxy Z Flip系列、Fold系列、S21系列、S20系列、S10系列、S9系列以及S8等型號。而三星目前已就一審判決提出上訴並拒絕回應。

三星新摺疊手機Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3在全球熱賣，在南韓市場更以史上第三快的速度賣出百萬部。不過，在俄羅斯就另一個景象。俄羅斯法院日前一審裁定三星侵權，禁止三星61款手機產品在俄羅斯內銷售，當中包括：三星Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3等。

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據科技網站Gsmarena報道指，瑞士「Sqwin SA」公司指三星「Samsung Pay」侵犯其註冊專利，稱早在2013年已在俄羅斯註冊相關專利技術，而其後三星2015年才推出Samsung Pay，於2016年進入俄羅斯市場。

俄羅斯法院早前就判Sqwin SA公司勝訴，並禁止三星在俄羅斯境內銷售61款手機，包括Galaxy Z Flip系列、Fold系列、S21系列、S20系列、S10系列、S9系列以及S8等型號。而三星目前已就一審判決提出上訴並拒絕回應。

調查公司Counterpoint指出，在今年第1季，三星於俄羅斯智能手機市場的銷售市佔率高居第2位。不過現時三星已被禁止在俄羅斯境內銷售，到底能否保住地位，仍有待觀察。

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責任編輯﹔黃顯晴