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【招行業績】招商銀行第三季純利增21%　公房地產不良貸款率較去年底略增

股市 18:42 2021/10/22

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【招行業績】招商銀行第三季純利增21%　公房地產不良貸款率較去年底略增

招商銀行 （03968） 公布第三季業績，期內純利約324.65億元（人民幣，下同），按年增21.07%，每股純利約1.27元；首三季純利約936.15億元，按年增22.21%，每股純利約3.62元。該行提到，截至上季末對公房地產貸款佔比較去年底下降，但不良貸款率則錄得上升。

單計第3季，集團淨利差2.37%，按季下降1個基點；淨利息收益率2.47%，按季上升1個基點，淨利息收益率按季上升主要原因是高收益的信用卡貸款增長較快，疊加準備金率下調因素影響，生息資產結構得到進一步優化。

首3季淨利息收入按年增長8.74%

招商銀行首3季營業收入2,514.10億元，按年增長13.54%；淨利息收入1,506.38億元，按年增長8.74%；非利息淨收入1,007.72億元，按年增長21.57%。

招行指，今年1至9月集團淨利差2.39%，淨利息收益率2.48%，分別按年下降4和3個基點，主要是受上年貸款市場報價利率（LPR）多次下調的累積效應影響，貸款收益率按年下降。

招行又稱，進一步優化資產負債結構，持續提升零售貸款等高收益資產佔比，以及客戶存款、同業活期存款等低成本負債佔比。

公房地產貸款資產質量在可控範圍

截至上季末，招商銀行不良貸款餘額513.02億元，較上年底減少23.13億元；不良貸款率0.93%，較上年底下降0.14個百分點；撥備覆蓋率443.14%，較上年末上升5.46個百分點；貸款撥備率4.13%，較上年末下降 0.54個百分點。

對於內房信用風險，招行提到，截至9月底的公房地產貸款餘額3,588.74億元，較上年末增加165.54億元，佔公司貸款和墊款總額的6.93%，較上年末下降0.31個百分點。

公房地產不良貸款率1.29%

招行又指，對公房地產不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個百分點，低於本公司公司貸款不良率0.18個百分點，對公房地產貸款資產質量在可控範圍內。

截至第3季末，招行資產總額89,174.40億元，較上年末增長6.65%；貸款和墊款總額55,011.77億元，較上年末增長9.39%；負債總額81,216.25億元，較上年末增長6.43%；客戶存款總額60,119.65億元，較上年末增長6.82%。

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編輯：李哲毅

 

港股 銀行 招商銀行（03968）

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