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【移民澳洲】首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離

環球社會熱點 09:05 2021/10/23

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澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，澳洲移民政策成港人關注焦點。澳洲政府在疫情爆發初期已封關，大量海外留學生無法入境澳洲。澳洲首都坎培拉政府宣布，留學當地的國際學生明年初可返回澳洲，完成新冠疫苗接種者無需接受隔離。

澳洲滯外畢業生簽證限期或延長 涉近1.4萬人 【下一頁】

坎培拉（Canberra）政府周五（22日）宣布，當地大學的國際留學生可在明年初時，返回坎培拉上堂。惟留學生需完成接種經藥物管理局（TGA）認可的新冠疫苗，並遵守澳洲聯邦政府的檢測要求，但入境坎培拉時無需接受隔離。

首都領地首席部長巴爾（Andrew Barr）表示，高等教育機構為當地提供相當大的社會和經濟貢獻，國際留學生回歸對當地而言是好消息。澳洲國立大學校長施密特（Brian Schmidt）表示，很高興坎培拉政府有明確安排，已得悉邊境開放後，大學留學生可直接返回校園。

澳洲擴大避風港簽證 接納BNO申請 【下一頁】

坎培拉新冠疫情限制已經放寬，部分商舖亦開始重新營業。周五開始，當地所有零售商店都可在每4平方米容納1人的限制下營業。當地限制措施將在10月29日後進一步放寬，包括不再強制佩戴口罩、擴大聚會人數上限等。政府數據顯示，坎培拉16歲或以上民眾中，98%已接種首劑疫苗，近84%完成疫苗接種。

《坎培拉時報》報道，國際學生每年為坎培拉貢獻10億美元（約78億港元）經濟，當局認為每個留學生透過生活費及學費，為坎培拉帶來了5萬美元（約39萬港元）經濟增長。加入坎培拉的國際移民中，約有一半為國際學生。

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責任編輯：李俊儀

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