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M+博物館開幕 多角度展現香港視覺文化

理財智慧 18:18 2021/10/22

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M+展廳將於11月12日對外開放。主打展覽為地下大堂展廳的「香港：此地彼方」，展廳將會向大眾展示藝術創作、平面設計、建築及流動影像等館藏。展覽分為四個章節：此地、身分演繹、地方和彼方，多角度呈現香港從戰後到現今所經歷的各種轉變，以及對未來的預想概念，收藏品包括「九龍皇帝」曾灶財墨寶、知名攝影師Michael Wolf鏡頭下的彩虹邨等。

屆時除「 香港：此地彼方 」展覽外，亦有展出其他來自世界各地的二十、二十一世紀視覺文化藝術品，如「M+希克藏品：從大革命到全球化」、 「物件．空間．互動」、「個體．源流．表現」, 「安東尼．葛姆雷：亞洲土地 」及更多其他展覽。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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