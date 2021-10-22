【消費物價】9月份消費物價指數出爐！按年升幅放緩至1.4% 基本通脹率為1%

9月份消費物價指數今日(22日)出爐，根據綜合消費物價指數，9月份整體消費物價與同年同月比較，上升1.4%，但較8月份的相應升幅的1.6%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1%，亦較上月份的1.2%為低，其原因是上月上調公營房屋租金的影響消失，以及外出用膳及外賣費用升幅收窄所導致。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，電力、燃氣及水升幅最大，按年上升23.6%，衣履為其次按年上升8.7%，交通、外出用膳及外賣、耐用物品、基本食品和雜項服務均有上升。但雜項物品、住屋和煙酒，分別下跌2.1%、下跌1.4%和下跌0.6%。

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政府發言人表示，9月份基本消費物價通脹率緩和至1.0%，是由於去年同月上調公營房屋租金的影響消散，以及外出用膳及外賣價格的按年升幅因基數效應而收窄。與此同時，消費物價指數許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微，儘管電力及衣履的價格升幅在能源成本飈升及本地消費需求改善下加快。發言人期望，隨着經濟持續復蘇和進口價格上升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在今年餘下時間應維持大致溫和。

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責任編輯：羅浩濂