海茵莊園一房示範單位　特色牆紙配木台階展現異國風情　玻璃間隔增強空間感

九建旗下將軍澳新盤海茵莊園已公布首張價單，示範單位同步曝光。項目一房示範單位以第2座18樓C8室為藍本搭建，實用面積284平方呎，連22平方呎露台。

單位入門位置有小玄關，左側即為浴室。穿過玄關，可到達長方形客飯廳，亦同時可見睡房入口。客飯廳一側連接開放式廚房，廳內有充足空間擺放用餐飯桌以及沙發。在經改動連裝修示範單位中，設計師以異國風情為槪念佈置單位，用上棕櫚樹圖案特色牆紙裝飾牆身，又將客飯廳與睡房之間的間隔牆改為玻璃牆，以增強室內空間感。客飯廳外連露台，可擺放戶外家具，亦增強室內採光及通風。

海茵莊園一房示範單位（經改動）︰

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至於單位睡房，亦以長方形開則，設計師以木台階將就寢區及更衣區分隔，同時有效增加儲物及擺設空間，就寢區內同時設有窗簾加強私隱度。而單位浴室則以大自然為主調設計，用上植物牆身及雲石地板，住戶於此如置身森林。設計師亦將淋浴間改裝成小型浴缸，體現舒適寫意感覺。

發展商同時開放以同一單位為藍本搭建的無改動示範單位以作原則參考。

海茵莊園一房示範單位（無改動）︰

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第2座18樓C3室 開放式間隔 實用面積217平方呎【下一頁】 第2座18樓C8室 一房間隔 實用面積284平方呎【下一頁】 第2座18樓D9室 兩房間隔 實用面積402平方呎【下一頁】

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