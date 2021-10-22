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【買樓理財】9年前買屋仔投資　內地客現帳面蝕801萬

股樓投資 19:39 2021/10/22

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雖然近期豪宅市道好轉，各區也錄高價成交，但新界北區個別洋房仍錄蝕讓，似乎未能受惠北部都會區概念。市場消息指，上水歌賦嶺楊柳徑單號屋，實用面積1,798平方呎，三房間隔，連花園，近日連租約以2,150萬元易手，實用呎價11,958元。 

資料顯示，原業主登記姓名屬普通話拼音，料為內地客，而該內地客於2012年以2,951萬元購入上址。換句話說，持貨9年，帳面蝕約801萬元，物業期內貶值27%，若連同佣金及稅項等開支，料實蝕逾900萬元。不過，該內地客有出租單位，料計及租金收入，料可減少蝕讓幅度。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 歌賦嶺 豪宅

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