【買樓理財】9年前買屋仔投資　內地客現帳面蝕801萬

雖然近期豪宅市道好轉，各區也錄高價成交，但新界北區個別洋房仍錄蝕讓，似乎未能受惠北部都會區概念。市場消息指，上水歌賦嶺楊柳徑單號屋，實用面積1,798平方呎，三房間隔，連花園，近日連租約以2,150萬元易手，實用呎價11,958元。

資料顯示，原業主登記姓名屬普通話拼音，料為內地客，而該內地客於2012年以2,951萬元購入上址。換句話說，持貨9年，帳面蝕約801萬元，物業期內貶值27%，若連同佣金及稅項等開支，料實蝕逾900萬元。不過，該內地客有出租單位，料計及租金收入，料可減少蝕讓幅度。

海茵莊園開放式單位217呎 發展商示範用3.5米特高樓底「垂直空間」 搭建閣樓增加實用空間【下一頁】

海茵莊園平絕將軍澳區私樓 折實最平388.8萬 九建：定價相宜 幫年輕人上車【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映︰【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機