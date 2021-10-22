英國零售業銷售連續5個月減少 1996年後最長跌幅

新冠肺炎疫情重創英國經濟，零售業亦是重災區之一。英國政府最新數據顯示，零售業歷經連續5個月的銷售下跌，創出自1996年以來，為時最長的跌幅。當中，傢俬與家品的跌幅最明顯。

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英國國家統計局（Office for National Statistics）數據顯示，9月零售業銷售額未有出現預期的0.5%增長，反而下跌0.2%，8月跌幅同時上修至0.6%。外界估計，英國在7月中起全面解封後會釋放的購買力未有兌現，反而錄得自4月起，連續5個月銷售額跌幅。由於英國現正面臨人手及商品短缺問題，加上持續通漲的壓力，英媒憂慮會阻礙英國經濟復甦。

出售傢俬與燈具的家居生活零售店近月跌幅最明顯，自5月登頂後逐月下跌，9月更是出現10%跌幅。化學品﹑玩具店及體育用品店的銷售額亦有明顯下滑。不過，最受疫情困擾的服飾業及百貨公司在9月反而出現升幅，食品店銷售額亦有上升。

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實體店的銷售仍然慘淡，網上購物卻有穩定增長，於9月來到28.1%，遠高於2020年2月﹑友情大流行前的19.7%。受惠於9月底的恐慌購買，英國燃料銷售首次超越疫情前。但燃油短缺或削弱民眾出外意願，進一步打擊9月零售業銷售成績。

然而，因聖誕假期臨近，不少民眾或會提前購物避免受供應鏈問題波及，預計英國零售業銷售可以出現升幅。英國零售業商會行政總裁迪金森（Helen Dickinson）表示，零售業的反彈有助英國經濟復甦，但政府亦需要為勞動力不足及供應鏈問題尋找長期解決方法。

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責任編輯：吳漢培