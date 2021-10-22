【跨境支付】至今年7月推出後 SWIFT Go獲100多間銀行採用服務 助處理小額跨境支付

SWIFT宣布，自今年7月推出SWIFY Go後，至今已獲100多間銀行國際銀行註冊使用服務，突顯出小型企業及消費者對快速、可預知、高度安全及價格具競爭力的跨境支付服務有著顯著的需求。

目前，德意志銀行 （Deutsche Bank）、摩根大通（JPMorgan Chase）及中國民生銀行（China Minsheng Bank），它們每年總共處理高達4,100萬筆的小額跨境支付。

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SWIFT首席產品總監Stephen Gilderdale表示：「SWIFT Go 自推出以來一直廣受不同機構及其客戶歡迎，因為它革新了中小企業及消費者透過銀行系統進行跨境支付的方式。透過與銀行的客戶渠道整合，SWIFT Go 能提供快速、可預知且價格具競爭力的卓越客戶體驗。市場亦對上述性能存著明確需求，隨著我們持續推進SWIFT的策略，我們期待與社區廣泛合作，旨在進一步擴展 SWIFT Go服務。」

SWIFT Go連接SWIFT覆蓋全球 200 個國家和地區，超過11,000 間機構及 40 億個賬戶的網絡，是合作推動全球即時、無縫跨境交易的重要策略部分，讓SWIFT有足夠的潛力實現更高水平的普惠金融，以支援更多在新興經濟體的中小企及消費者進行跨境匯款。

SWIFT Go服務建基於提升了大額支付速度及可預知性的SWIFT全球支付創新服務（gpi），進一步提升銀行為高增長的小型企業及消費者在支付領域提供服務的能力。

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責任編輯：潘曉豐