【機迷熱話】Xbox系統更新　Series X儀表板有4K！

微軟（Microsoft）旗下的Xbox雲端串流遊戲服務，早前正式登陸iOS系統。近日，微軟再宣布將推出Xbox的10月更新。系統更新後，Xbox主機的儀表板（Dashboard）將支援4K解像度，亦會為玩家增添「黑夜模式（Dark Mode）」。

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據外媒The Verge報道，用家更新至最新版本後，Xbox上的「Home」、「My Games & Apps」、「 The Xbox Guide」，「Game Art」界面和按鈕都將變得更清晰，提高文字的可讀性。Xbox亦有提到，此更新只適用於Series X主機，而Series S的主機並不適用。

另外，為了助玩家晚上使用屏幕和主機時，減少眼睛疲勞，Xbox推出「黑夜模式」，用家可自行調節屏幕的色調。而該「黑夜模式」亦適用於Xbox的應用程式和遊戲上。Xbox亦指出，玩家所設定的「黑夜模式」不會影響截圖和遊戲畫面。

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值得一提的是，「黑夜模式」可設定時間限制，並在指定時間内開啟或關閉以上模式。Xbox表示，「黑夜模式」的新功能皆適用於Series S和Series X的主機。

責任編輯：何子澄