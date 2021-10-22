【附MIRROR ASMR短片】麥當勞App 10月25日起推出麥炸雞電子優惠券　隨機附送鏡仔卡（多圖）

▲ 期間限定的全新口味麥炸雞「爆蒜麥炸雞」，連同鏡仔卡，更將由10月25日（下週一）起登場。

為慶祝MIRROR成軍三週年，麥當勞早前已宣佈將與MIRROR攜手推出全新口味麥炸雞和限量鏡仔卡。期間限定的全新口味麥炸雞「爆蒜麥炸雞」更將由10月25日（下週一）起登場。

由10月25日起，麥當勞推出期間限定全新爆蒜麥炸雞，集合六子的足本版ASMR宣傳短片將於10月22日傍晚上載至麥當勞YouTube頻道。全新爆蒜麥炸雞除了有1件單售及2件裝超值套餐外，更推出「MIRROR 分享盒」，包裝盒上印有MIRROR 12位成員肖像。「MIRROR 分享盒」包括4件麥炸雞、兩包中薯條和2杯中汽水，最適合與朋友分享。

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另外的期間限定美食更包括鹹檸檬無糖可口可樂和洋蔥酸忌廉味調味粉Shake Shake薯條，以及忌廉蘑菇粟米湯、朱古力批和士多啤梨蛋糕脆脆麥旋風。以上各款美食的包裝均以 MIRROR Logo為靈感，有別於以往的麥當勞鮮艷色彩的設計，是次特意採用型格經典的黑白色調，加上MIRROR俐落線條的Logo圖案。

同日起，麥當勞App亦會推出多款全新優惠券，更可同時換購鏡仔卡。優惠包括「$35 歎爆蒜麥炸雞(2件)配飲品」、「惠顧超值套餐可加$10配原味或蜜糖 BBQ麥炸雞(1件)」、「$22歎原味或蜜糖 BBQ麥炸雞(1件)配朱古力批」等。凡使用以上電子優惠券均可獲贈隨機附送的鏡仔卡一張。使用「$80歎麥炸雞二人派對超值套餐」優惠券，更可獲隨機派發鏡仔卡兩張。

全套16款鏡仔卡會分四個星期推出，每位成員各有一款專屬顏色的個人卡，下週率先由姜濤、Stanley和Tiger打頭陣，另外每週均會推出一款團體卡；最後一週更會有神秘驚喜彩蛋。

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責任編輯：葉泳珊

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