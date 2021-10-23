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【科技一周回顧】蘋果、Google相繼舉行發布會　數碼營銷公司遭勒索軟件攻擊

科技 12:00 2021/10/23

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/　【蘋果發布會】新14吋MacBook售15,999元起　搭載兩款新自家芯片M1 Pro、M1 Max

蘋果（Apple）第二場秋季發布會「Unleashed」在香港時間19日凌晨1時正舉行，是次主角包括搭載最新自家芯片的Macbook  Pro。不過其新自家芯片就並非如外界所指的M1X，而是「M1 Pro」及更高階的「M1 Max」，共兩款芯片。

>>>【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元　HomePod mini新顏色登場

>>>【蘋果新品】蘋果擦拭布供不應求　現時訂購明年才有貨

>>>【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號

>>>【MacBook】全球新MacBook售價大比拼　香港排第幾？

2/ 【Google發布會】Google Pixel 6、Pixel 6 Pro系列登場　首次採用自家芯片　售4,658元起

Google20日凌晨一時正舉辦秋季發布會，是次主角包括首次搭載自家芯片Google Tensor的5G旗艦手機Pixel 6、Pixel 6 Pro系列。Google還為Pixel 6、Pixel 6 Pro系列延長更新年限，提供至少5年安全更新，似乎有意仿效蘋果（Apple）。

>>>【Google新機】搶奪華為市佔缺口　傳Google Pixel 6系列出貨量達700萬部

3/ 【三星發布會】三星推Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition　可自行搭配摺機顏色

蘋果（Apple）及Google先後再本周舉行發布會，推出多項新產品，作為科技巨頭之一的三星（Samsung）也不甘示弱，終在20日晚壓軸登場，舉行「Galaxy Unpacked Part 2」發布會。三星在會上宣布，將為摺機Galaxy Z Flip 3推出「Bespoke Edition」，用戶可自行為Galaxy Z Flip 3搭配機身顏色。

4/【網絡安全】數碼營銷公司Fimmick系統遭勒索軟件攻擊　逾3.5萬人資料或外洩

跨國數碼營銷公司Fimmick上月遭勒索軟件攻擊，牽連多間企業。個人資料私隱專員公署今（21日）公布，受影響人數超過3.5萬人，受影響的公司包括：L'Oreal、保柏、可口可樂及香港麥當勞等十間公司。 L'Oreal證實，該企有客戶個人資料外洩，外洩的個人資料包括姓名、電話號碼、電郵地址、住址、出生月份、Facebook帳戶名稱及Facebook電郵地址等個人資料。另外9間公司就通告私隱公署，相關事件仍在調查中。

責任編輯：曾曉汶

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