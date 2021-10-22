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【樓市現象】九龍指標屋苑美孚新邨　兩日錄4宗大減價及低市價成交

股樓投資 17:45 2021/10/22

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）連跌兩周，累跌1.28%，或多或少影響市場氣氛。值得留意的是，九龍指標屋苑美孚新邨近日連錄劈價、低市價成交。 

利嘉閣陳鴻信說，美孚新邨兩日內連續錄得4宗大幅減價或低市價的二手成交。其中，美孚新邨8期百老匯街128號中層B室，實用面積670平方呎，兩房間隔連大露台，外望樓景，原叫價950萬元，放盤約2個半月，新近以852萬元易手，累減約98萬元，實用呎價約12,716元。據悉，原業主約於1996年7月，以約283萬元購入上述物業，持貨約25年，現帳面賺約569萬元，物業期內升值約2倍。 

海茵莊園開放式單位217呎　發展商示範用3.5米特高樓底「垂直空間」　搭建閣樓增加實用空間【下一頁

陳鴻信又指，屋苑三期百老匯街64號低層B室，實用面積660平方呎，兩房間隔連大露台，外望內街景，新近以750萬元易手，實用面積呎價約11,364元，造價低市價約10%。據悉，原業主於1995年8月以230萬元購入單位，現帳面賺約520萬元，物業期內升值約2.3倍。另外，項目1期百老匯街15號單位，實用面積446平方呎，一房間隔，新近以700萬元易手，較上月同類單位成交價715萬元，折讓約2.1%。 

談到近期市況，陳鴻信說，美孚新邨本月至今暫錄約12宗二手成交，而屋苑現時約有510個單位放售，入場價由588萬元起。 

海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美孚新邨 利嘉閣

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