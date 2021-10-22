【美股焦點】特朗普設立社交媒體　DWAC一度飆升400%

美國前總統特朗普（Donald Trump）在周三（20日）宣布創立社交媒體平台「TRUTH Social」，並計劃通過SPAC空殼公司Digital World Acquisition（DWAC）合併上市，帶動股價在周四（21日）一度飆升400%。

在今年1月6日美國國會大廈遭到襲擊後，特朗普的多個社交媒體平台受到限制發言。他在本年與多個不同平台洽商，以尋找新的發聲平台。

特朗普旗下社交媒體公司Trump Media&Technology Group在周三發布新聞稿稱，將成立名為「TRUTH Social」的社交媒體平台，並提到要與Facebook（FB）和Twitter（TWTR）等著名社交媒體平台對抗。公司計劃通過SPAC空殼公司Digital World Acquisition（DWAC）合併上市，這筆交易的估值約為8.75億美元。DWAC周四收市報45.50美元，漲356.83%，盤中多次觸發熔斷，甚至一度飆升400%。

【延伸閱讀】內地監管浪潮捲至藥妝品 兒童化妝品禁用「食品級」字眼 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠