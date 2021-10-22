  • 19°C
香港時間 : 20211022日 (五) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】特朗普設立社交媒體　DWAC一度飆升400%

股樓投資 19:40 2021/10/22

分享：

美國前總統特朗普（Donald Trump）在周三（20日）宣布創立社交媒體平台「TRUTH Social」，並計劃通過SPAC空殼公司Digital World Acquisition（DWAC）合併上市，帶動股價在周四（21日）一度飆升400%。

在今年1月6日美國國會大廈遭到襲擊後，特朗普的多個社交媒體平台受到限制發言。他在本年與多個不同平台洽商，以尋找新的發聲平台。

特朗普旗下社交媒體公司Trump Media&Technology Group在周三發布新聞稿稱，將成立名為「TRUTH Social」的社交媒體平台，並提到要與Facebook（FB）和Twitter（TWTR）等著名社交媒體平台對抗。公司計劃通過SPAC空殼公司Digital World Acquisition（DWAC）合併上市，這筆交易的估值約為8.75億美元。DWAC周四收市報45.50美元，漲356.83%，盤中多次觸發熔斷，甚至一度飆升400%。

【延伸閱讀】內地監管浪潮捲至藥妝品 兒童化妝品禁用「食品級」字眼　【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

同場加映：【iM會客室】恆指能否企穩2萬6？科技內房股留定守？

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

Twitter Facebook 美股

上一篇文章

【大行點睇】快手連升4日重返紅底　同日3間大行齊予140元目標價

下一篇文章

【買樓理財】9年前買屋仔投資　內地客現帳面蝕801萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做