內房板塊前景有所改善

10月15日，中國人民銀行舉行2021年第三季度金融統計資料新聞發佈會，房地產的金融政策出現微調。央行認為，部分金融機構對於30家試點房企「三線四檔」融資管理規則存在一些誤解，將要求「紅檔」企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款，企業銷售回款償還貸款後，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款，也一定程度上造成了一些企業資金鏈緊繃。

簡單來說，央行的意思就是過去有些金融機構一刀切對高槓桿房企不貸款是對政府政策的誤解，該放的貸款還是要放，不放是不對的，意味著金融機構對房企的貸款將較前放鬆。另一方面，據媒體報導，監管機構已經在9月底要求部份主要銀行加快上個季度抵押貸款的審批速度，允許銀行在四季度加快對個人抵押貸款的發放。而且銀行可以向監管機構提交新的個人住房抵押貸款資產支持證券（RMBS）的發行計畫，以釋放更多個人按揭貸款額度（此前人行據悉從4月份開始控制了RMBS的發行以降溫樓市）。

從央行的政策取向看，央行對當前高杠杆房企在銷售和融資兩方面遇到的困難都有所回應，相關企業面臨的資金困難將有所舒緩，監管政策對高杠杆房企最嚴厲的階段可能已經過去。

不過，政策環境有所改善並不意味著房地產可以回到從前再次大加槓桿，央行指出，房地產調控總基調不會改變，仍會堅持房住不炒和堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，是做好房地產金融工作的長期遵循。也就是說，雖然貸款政策有所放鬆，但是不會全面放鬆，不宜期望太高。