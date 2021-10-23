【Google】Google App擬推「每日一字」　助用戶學英文

▲ 而目前Google僅提供英文版本，但可以用戶根據能力，選擇兩種不同難度級別，分別是英文學習者和母語使用者兩者版本。

不少用戶也用過Google，去查找一些不熟悉的英文單詞定義。而除了Google翻譯外，現時Google更提供更多方式助用家學習。Google日前在官方網誌中透露，將在Google應用程式 （App）上推出「每日一字」，方便用戶去學習不同的英文單詞。

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Google Search產品經理Nadav Cohen表示，每日皆有不少用戶在Google Search中查找單詞，就像在今年9月Google Search，全球搜索紀錄最多的英語是「introvert（內向）」與「integrity（正直）」。

有見及此，Google App將會推出相關功能，用戶除了可搜尋「define＋單詞」外，還可訂閱「每日一字」，去學習新單詞的同時，還可了解詞語的由來及其背景。像是「benefactor」一詞是來自拉丁語「bene facere」，代表「行善」。

而目前Google僅提供英文版本，但可以用戶根據能力，選擇兩種不同難度級別，分別是英文學習者和母語使用者兩者版本。

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責任編輯：黃顯晴