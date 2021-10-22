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海茵莊園開放式單位217呎　發展商示範用3.5米特高樓底「垂直空間」　搭建閣樓增加實用空間

股樓投資 17:16 2021/10/22

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由九建發展的將軍澳新盤海茵莊園已公布首張價單，發展商亦開放4個示範單位予傳媒。其中一個連裝修示範單位為開放式設計，單位最特別之處是善用高樓底架設閣樓，充份利用室內空間。

開放式示範單位以第2座18樓C3室為藍本搭建，實用面積217平方呎，外連22平方呎露台。單位入門左側即為浴室，內設淋浴間，但不設窗。穿過玄關後，即可到達長方形客飯廳，開放式廚房位於客飯廳一側，附連吊櫃及儲物櫃，亦設有蒸焗爐及雪櫃等基本電器家具。工作枱面配備伸縮水龍頭及層存加面板，住戶可按需求擴大工作枱面空間。

海茵莊園第2座18樓C3室開放式示範單位︰

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設計師在開放式廚房對開位置擺放沙發，對面則設電視櫃及連接閣樓的儲物梯，既可作儲物及擺放飾物之用，同時連接客飯廳上層的閣樓就寢區。閣樓貼近露台一側，可擺放雙人床，空間未見狹窄。至於閣樓之下為露台窗沿，採用落地玻璃趟門設計，增加室內採光及景觀之餘又可節省空間。

項目同時開放其他三個示範單位，包括兩個一房及一個兩房示範單位，地址設於太子始創中心23樓。

延伸閱讀︰海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車下一頁

 

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撰文 : 謝昕蕎

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