【新冠疫苗】美CDC批准Moderna強生加強劑

美國的新冠疫苗加強劑計劃再取得進展，美國疾控中心（CDC）宣布支持推出Moderna及強生疫苗加強劑。CDC同時支持民眾接種加強劑時「溝針」，選擇與首次劑新冠疫苗不同生産商的加強劑。

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美國食藥局（FDA）周三（20日）建議，容許接種Moderna及強生（Johnson & Johnson）加強劑，同時支持民眾接種加強劑時「溝針」。

CDC疫苗接種諮詢委員會（ACIP）周四（21日）一致推薦特定群體接種Moderna及強生加強劑。ACIP建議年滿18歲人士，在完成接種最少兩個月後再補打強生加強劑。

ACIP建議Moderna加強劑接種範圍包括65歲或以上人士、需長期居住療養院成年人士、18至49歲有高危疾病人士、18至64歲處於高危工作或居住環境人士。他們完成接種6個月後可補打Moderna加強劑，Moderna加強劑份量僅為原劑的一半。

ACIP沒有具體建議民眾接種哪款加強劑，建議由醫生決定應否「溝針」，為患者提供最佳保護力。但有部分成員表示，他們更傾向接種強生疫苗的民眾，選擇接種輝瑞（Pfizer）或Moderna加強劑。

會議上的投影片顯示，有超過3,900萬人接種Moderna疫苗，有近1,300萬人接種強生疫苗。他們最早於當地周五（22日）合資格接種加強劑。

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ACIP作出建議後，CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）發表聲明推薦Moderna及強生加強劑。她形容3款於美國獲批的疫苗均安全有效，即使面對廣泛傳播的Delta變種（印度首先發現），仍有效降低重症、住院及死亡風險。

根據CDC數據，美國有超過1.89億人已完成接種新冠疫苗（編按：部分人接種只需一劑的強生疫苗），佔總人口約57%。而未接種疫苗的成年人，住院率為已接種者的9至15倍。

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責任編輯：鄭錦玲