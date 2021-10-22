▲ 【企業調查】畢馬威：近80%中國CEO對未來3年經濟增長有信心 超越疫情前水平

畢馬威發布《2021年中國首席執行官展望》報告，發現疫情影響全球經濟復蘇依然面臨不確定性，中國的首席執行官們（CEO） 對本土經濟增長和企業發展前景的信心大幅回升，近80%的中國CEO表示對未來3年中國經濟增長前景抱有信心，已經超過疫情前的水平。

不過報告提到，受局部地區疫情反覆、宏觀調控、大宗商品價格上漲等因素影響，中國經濟持續增長面臨的壓力有所加大，企業高管對經濟的信心較年初有所回落。

畢馬威針對全球11個主要市場1300多名首席執行官（CEO）進行調查，其中包括125位來自中國的企業高管，報告冀了解企業家如何看待疫情對經濟的影響、如何實現未來發展等。

約34%中國CEO：內生增長是未來3年增長策略

報告提到，有34%的中國CEO認為內生增長，例如創新、研發、開發新產品和招聘等是未來3年實現公司增長目標最重要的策略；61%的中國CEO表示，致力於將企業宗旨嵌入到企業經營的各個方面，從而為包括客戶、員工、投資者、社會等在內的各利益相關方創造長期的價值。同時， 近30%中國CEO表示將投入營業收入10%以上的資金到可持續發展項目中。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，在中國實現2030年碳達峰、2060年碳中和的目標驅動下， 中國企業家正將ESG作為公司戰略中關鍵的一環，將ESG投資和數字化轉型等戰略緊密聯繫在一起，創造更大的協同效應。

ESG關注度提升、44%中國CEO計劃未來3年內作重大併購

陶匡淳又表示，儘管面對複雜多變的市場環境和新冠疫情的持續影響，中國企業家們對未來發展依然抱有信心。

畢馬威中國副主席吳國強表示，中國企業家也在積極尋求通過併購、合資等增長策略，調查中 44%的中國 CEO 表示將在未來三年內尋求對公司業務產生重大影響的併購項目，這一比例較疫情前有明顯提高。

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編輯：李哲毅

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