【出入職場】主因受新冠疫情影響？日本畢業生離職率降至31.2%

據日本厚生勞動省本周五（22日）數據顯示，於2018年3月踏入職場的大學畢業生，在3年時間內辭職的比例為31.2%，較上年減少1.6%；高中畢業者該比例下降2.6%至36.9%。有分析指，主要受新冠疫情影響，令部分人即使已工作了3年時間，暫未有辭職的想法。

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從2018年3月大學畢業就業3年以內的離職率的行業來看，住宿與餐飲服務業最高，達51.5%，其次為生活相關服務與娛樂業約46.5%，教育與學習支援業45.6%；從公司規模來看，員工1,000人以上的單位為24.7%，規模越小離職率越高，不到5人的單位達到56.3%。

2017年3月畢業的大學生就業第三年辭職的有9.9%，而2018年3月畢業的減少1.6%至8.3%。高中畢業生也從10.0%減少1.9%至8.1%。

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責任編輯：潘曉豐