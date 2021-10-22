  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (五) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出入職場】主因受新冠疫情影響？日本畢業生離職率降至31.2%

環球政經 17:18 2021/10/22

分享：

據日本厚生勞動省本周五（22日）數據顯示，於2018年3月踏入職場的大學畢業生，在3年時間內辭職的比例為31.2%，較上年減少1.6%；高中畢業者該比例下降2.6%至36.9%。有分析指，主要受新冠疫情影響，令部分人即使已工作了3年時間，暫未有辭職的想法。

【薪酬福利】大灣區加薪高達6%　靈活用工成新趨勢：【下一頁

從2018年3月大學畢業就業3年以內的離職率的行業來看，住宿與餐飲服務業最高，達51.5%，其次為生活相關服務與娛樂業約46.5%，教育與學習支援業45.6%；從公司規模來看，員工1,000人以上的單位為24.7%，規模越小離職率越高，不到5人的單位達到56.3%。

2017年3月畢業的大學生就業第三年辭職的有9.9%，而2018年3月畢業的減少1.6%至8.3%。高中畢業生也從10.0%減少1.9%至8.1%。

【虛擬貨幣】加密幣平台CoinUnited.io提供逾5,000種加密貨幣交易 擬11月初設NFT買賣平台：【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

疫情 就業 大學 畢業 行業 辭職 日本

下一篇文章

海茵莊園開放式單位217呎　發展商示範用3.5米特高樓底「垂直空間」　搭建閣樓增加實用空間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持
【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持