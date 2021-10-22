  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (五) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】維達國際季績後一度插一成　里昂料其毛利率面臨壓力

股樓投資 17:00 2021/10/22

分享：

里昂發表報告指，維達(03331) 第3季收入符合預期，但毛利率面臨壓力。報告指，維達第三季收入按年增長7.2%，大致符合該行和市場預期。而由於紙漿價格高企和競爭激烈，令毛利率按季進一步收縮0.9個百分點，按年就縮窄1.9個百分點。

維達國際昨發公告，2021年前三季度，公司總收益132億元，同比增長15.1%；毛利增長11%至48.3億元，毛利率下跌1.4個百分點至36.6%。經營利潤縮窄13.1%至15.65億元，經營利潤率下降3.8個百分點至11.9%。

2021年第三季度，公司總收益41.06億元，同比增長7.2%；毛利增長1.7%至14.37億元。毛利率縮窄1.9個百分點至35.0%。

 

 

【大行點睇】中金指小米造車業務快速推進　或成未來10年增長點

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

 

 

 

同場加映﹕【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉​​​​​​​

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 周兆邦

維達國際（03331） 港股

上一篇文章

【離奇公務員】日本公務員請假逾年原來係秘撈　出版4本小說進帳320萬日幣

下一篇文章

【內房股】 內房再有政策利好 融創中國升逾8% 獲瑞銀升至板塊首選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持
【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持