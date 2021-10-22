【異動股】維達國際季績後一度插一成　里昂料其毛利率面臨壓力

里昂發表報告指，維達(03331) 第3季收入符合預期，但毛利率面臨壓力。報告指，維達第三季收入按年增長7.2%，大致符合該行和市場預期。而由於紙漿價格高企和競爭激烈，令毛利率按季進一步收縮0.9個百分點，按年就縮窄1.9個百分點。

維達國際昨發公告，2021年前三季度，公司總收益132億元，同比增長15.1%；毛利增長11%至48.3億元，毛利率下跌1.4個百分點至36.6%。經營利潤縮窄13.1%至15.65億元，經營利潤率下降3.8個百分點至11.9%。

2021年第三季度，公司總收益41.06億元，同比增長7.2%；毛利增長1.7%至14.37億元。毛利率縮窄1.9個百分點至35.0%。

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