【盈警】大家樂今年無政府資助　料中期純利跌一半至8000萬

▲ 大家樂今年無政府資助 料中期純利跌一半至8000萬

大家樂 （00341） 發盈警，預期截至今年9月底止半年，純利約8000萬元，較去年同期錄得純利約1.6億元相比，按年跌50.7%。大家樂指，去年同期純利包含政府發放的新冠肺炎資助合共約3.4億元，而今年則無獲得政府任何新冠肺炎資助 。

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大家樂表示，若不計及政府新冠肺炎資助，上半年度業務及盈利較去年同期錄得較大增長，主因集團營運所在地區疫情大致穩定， 市場氣氛得以改善。而且，集團實施各項有效策略爭取外賣自取及外賣速遞銷售業務，同時成功推出新產品及市場推廣計劃 。集團亦繼續嚴格控制成本，以更好地適應新常態 。

大家樂全日升0.3%，收報14.3元。

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編輯：袁諾曦

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