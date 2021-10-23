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【疫市營商】新航港區舵手疫下新官上任　多與團隊溝通齊心迎挑戰

商業 09:00 2021/10/23

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在新加坡航空服務20年的楊志耀（Wilson），近日接手港澳區業務，成為新航香港區總經理。

新冠肺炎去年起在全球蔓延，在嚴格邊境管制及防疫隔離政策下，空中交通幾乎停擺，航空業對於突如其來的衝擊，面臨極大考驗。在航空業重挫的情況下，新加坡航空（新航）香港區就迎來全新領導人，盼以「新人事新作風」，拆解疫情帶來的營運威脅，並帶領員工走出疫情陰霾。

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在疫情困境下接手港澳區業務的新航香港區總經理楊志耀（Wilson），早於2001年加入新航，先後在不同部門及職位工作過，當中包括曾獲委派往日本中部（名古屋）、南韓及英國等地擔任管理工作，也於新加坡總部的商業科技、公司策劃及空中服務員等部門工作，來港前主要負責管理新加坡市場的企業銷售事務。

曾於超過10個不同部門及地方工作的Wilson，推崇靈活性及適應能力的領導方式。不少人對於內部職務工作輪調都會抗拒，面對不確定的未來職涯會產生極大的不安全感。需適應各部門工作風格，且面對新工作，勢必要投入更多的精神與心力。但Wilson強調，自己熱愛這種工作模式，而這種方式也反而令他有更強的靈活性。

畢業於會計及金融管理系的Wilson，頗為欣賞這種內部職務工作輪調方式，讓他有機會不斷接觸其他業務，保持對工作的新鮮感，更可說是獲益良多。「在不同崗位工作，遇到的挑戰也不同，除了可更了解不同部門員工的需要，也讓我學到不少之前在學校未學過的事情。」他補充，公司會提供與相關部門培訓，及有足夠時間讓他們去理解不同部門的需求及運作方式，進而能全盤了解整體組織，以及讓員工積累更多的工作經驗。

Wilson強調，自己從不走「Monopolize」（獨占者）路綫，採取開放式管理政策，一直相信要與團隊加緊溝通，才會激發更多創新想法，面對疫情帶來的挑戰。

他坦言，香港的員工團隊都是「寶藏」，每個人的工作能力都相當高，加上他們對於香港業務的認識比他更深，所以他都會謙卑地向員工請教並作出討論，希望能夠從中多聽員工的意見，制定合適的政策，一起度過這段不穩定的時刻。

港人看重衛生　以無接觸旅程策略吸客

Wilson曾在空中服務員部門工作約兩年，當時可了解空中服務員面對客戶時遇到的困難外，也能得知各國客戶的旅遊習慣和需要。他坦言，對於管理層來說，要能夠貼地理解客戶需求，才可較易制定合適的營運政策。他透露，香港旅客與其他地區旅客相比，較追求良好的服務態度及安全性。

Wilson直言，尤其在疫情期間，香港旅客更着重衞生安全。為了令旅客更安心，該企也設立不同的健康守則以及安全措施，包括為每位乘客免費提供防疫套裝、機艙配備了高效微粒空氣過濾器（HEPA）等，確保機艙清潔。Wilson表示：「希望藉着相關措施，能夠吸引更多客戶乘搭。」

楊志耀提到，為保障旅客與機組人員的健康安全，該企也有特定的健康守則及安全措施。（受訪者提供圖片）

與此同時，新航將於11月加強香港的航班服務，每周離港班次大幅增至17班機，其中包括恢復每周3班往來香港及三藩市不停站航班服務，以及增加往來香港及新加坡班次至每周14航班。為了吸客，該企更推出前往新加坡、三藩市及歐洲多個城市之機票優惠。部份票價更享高達6折優惠。 

【疫市營商】商旅市場疫下重挫　FCM Travel 3招應變拆解營運危機

記者：曾曉汶

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