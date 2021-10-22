【離奇公務員】日本公務員請假逾年原來係秘撈　出版4本小說進帳320萬日幣

公務員又稱之為「鐵飯碗」，不過有人會覺得發展空間不大。日本一名28歲的公務員，由去年7月開始請病假，孰知是為了專心當作家，更一口氣出版了4本著作，更賺得320萬日元（約20萬元）收入。不過在東窗事發後，該同男子已自行離職。

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據日本《NHK》報導，日本平塚市政府人員透露，涉事的公務員由去年7月起謊稱身體不適，並申請停薪留職，但在未經市政府允許的情況下，擅自出版4本小說，並累計獲得320萬日元的報酬。該名公務員更在網絡小說投稿網站上發表256篇文章，並在他個人的社交媒體賬號上，對創作內容進行宣傳介紹，有關帖文多達9500條。

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至今年6月，平塚市政府接到舉報，調查後發現這名公務員的謊言，平塚市政府根據《地方公務員法》規定，對其處以停職6個月的處分。據知，涉事公務員已離職。平塚市政府為此事公開道歉，稱管理人員不善，辜負民眾信任。

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