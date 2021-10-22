【沙中綫過海】港鐵：東鐵綫明年6、7月可過海　較預訂第一季通車延遲

▲ 【沙中綫】港鐵：東鐵綫明年6、7月可過海 較預訂2022年第一季通車延遲

沙中綫過海段工程目標更新。港鐵公司 （00066） 行政總裁金澤培公布，屬於「沙中綫工程」的東鐵綫過海段可於明年6、7月營運，將成為港鐵第4條過海鐵路。港鐵原先公布，東鐵綫過海段於2022年首季營運，最新通車預計日期較原有目標，再多一季。

金澤培解釋，去年兩個關鍵工程－新9卡列車投入營運、紅磡北路軌接駁工工序延誤5個月，但過去數月追趕進度有成效，原訂需要停10個周日停行旺角東至紅磡路段接駁，最新只須7日，最後一日為10月31日。

在9卡列車方面，金澤培表示，目前已有18架新9卡列車投入營運，目前每一、兩周都有新車到港，在完成驗收後就可以使用，預計明年首季可以東鐵綫連同過海段「試營運」，模擬不同情景營運。

據以往通報，港鐵預計最終約有43架9卡列車在東鐵綫營運，原有12卡列車會在過海段通車後退役。

港鐵東鐵綫將會向南伸延，由紅磡經第四條過海鐵路到達灣仔會展站，並以金鐘為終點站，全線通車後將由金鐘直達羅湖或落馬洲站。

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