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【小米造車】小米15.5億人幣投得上海徐匯區商業地　估計汽車研發中心或落滬

股市 16:31 2021/10/22

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【小米造車】小米15.5億人幣投得上海徐匯區商業地　估計汽車研發中心或落滬

小米 （01810） 造車再有進展，據報周四（21日）小米旗下的謐空間（上海）信息科技有限公司競得上海徐匯區成交1宗商業辦公用地，有內媒估計，今年宣布造車的小米或將汽車業務研發中心落戶上海。

小米1810生產車又如何？植耀輝直言「冇賣點」前景難看俏，看【下一頁】

有內媒指，該地皮位於徐匯區斜土街道龍華板塊，屬於西岸金融城拓展區，主要是金融、智能化應用集中地。報道又稱，上述地皮成交價15.5億元（人民幣，下同），地皮面積1.67萬平方米，建築面積5萬平方米，樓面價每方米3.1萬元。

有內媒指，謐空間（上海）是小米的間接全資附屬公司，在今年5月28日剛剛成立，註冊資本68020萬元，經營業務包括科技領域的技術開發、軟件開發、非居住房屋租賃、社會經濟諮詢服務等，其中特別提到，將不用於從事金融信息的諮詢服務。

其法定代表人為張峰，為小米高級合夥人和副總裁，同時也為謐空間北京、南京、武漢等分部的法定代表人。

今月19日小米董事長雷軍在投資者日上宣布，小米造車及團隊各項工作的進展都遠超他的預期，預計小米汽車於2024年上半年正式量產，內媒引述消息指，小米的造車業務核心團隊將落戶於北京，不排除職能部門、部分研發團隊落戶上海的可能性，但小米一方未有回應。

相關文章：

【大行報告】高盛下調小米目標價　料小米將推3至4款電動車

【小米造車】雷軍：小米汽車2024年上半年量產、「做車不是為出風頭」　小米全日大升5%

編輯：李哲毅

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股反彈完 資金轉炒內房股？（附time code）

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看）

 

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