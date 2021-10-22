【內房股】 內房再有政策利好 融創中國升逾8% 獲瑞銀升至板塊首選

內房好消息不斷，中銀保監強調，要求內銀在貸款首付比例和利息方面對首套房購房者予以支持。內房股續飆升，其中龍湖集團（00960）成最強藍籌，升6.8%，報39.9元。

融創中國（01918）繼昨日（21日）大升逾一成後，再升逾8%，報19.66元；新城發展（01030）亦升8.1%，報6.95元；中國奧園（03883）、禹洲集團（01628）、合景泰富（01813）及寶龍地產（01238）均升6.2%至7.8%。

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瑞銀發表研究報告指，融創中國在該行所覆蓋內房股中風險回報最佳，現估值相當於預測市賬率0.4倍及預測市盈率2.2倍，即市場已計入一定程度的違約風險。該行指，違約風險一旦紓緩，融創股價將有較大上行空間，將其升至板塊首選，評級「買入」，目標價25元。

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記者：郭秀慧