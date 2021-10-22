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【MacBook】全球新MacBook售價大比拼　香港排第幾？

科技 18:00 2021/10/22

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外媒Nukeni早前收集全球蘋果網站上所有MacBook Pro和AirPods 3的價格作比較，因受稅率等影響，令蘋果產品價格存在相當大的差價。

蘋果（Apple）早前在發布會宣布推出搭載最新自家處理器M1 Pro及M1 Max的MacBook Pro，立刻引起全球果迷關注，尤其新MacBook的售價更是大眾最關心的一部分。外媒Nukeni早前收集全球蘋果網站上所有MacBook Pro和AirPods 3的價格作比較，因受稅率等影響，令蘋果產品價格存在相當大的差價。

【蘋果爭議】受蘋果廣告政策衝擊　Snap損失過千萬廣告收益

【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號

Nukeni早指出。MacBook Pro 16吋的全球售價中位數為約2.29萬港元。在美國售1,999美元（約1.56萬港元），是全球最低；巴西則售4,895美元（約3.8萬港元），成為全球最貴售價，於美國相比相差超過兩倍。而香港售價則為1.97萬，低於中位數，售價亦僅次於美國，為全球價格為第二低的地區。

MacBook Pro 16吋最低價格

美國 2,499 美元（約1.94萬港元）
香港 19,799港元
馬來西亞 2,587.51 美元（約2.01萬港元）
日本 2,622.35 美元（約2.03萬港元）
加拿大 2,670.79 美元（約2.08萬港元）



 

MacBook Pro 16吋最高價格

巴西 5,982.94 美元（約4.65萬港元）
挪威 3,501.37 美元（約2.72萬港元）
匈牙利 3,466.76 美元（約2.70萬港元）
瑞典 3,461.03 美元（約2.69萬港元）
丹麥 3,401.25 美元（約2.64萬港元）


 

在AirPods 3定價方面，同樣是美國售價最低，為179美元（約1,392港元），香港則以1,499港元排第二低。而巴西售434.95 美元（約3,375港元）為最高，也是全球唯一要2,000港元以上才能購買的地區。

AirPods 3 最低價格

美國 179.00 美元（約1,392港元）
香港 1,499港元
馬來西亞 198.63 美元（約1,544港元）
新加坡 199.30 美元（約1,550港元）
英國 199.59 美元（約1,552港元）

AirPods 3 最高價格

巴西 434.95 美元（約3,382港元）
印度 245.58 美元（約1,979港元）
瑞典 241.73 美元（約1,880港元）
丹麥 241.68 美元（約1,879港元）
匈牙利 240.71 美元（約1,871港元）

【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元　HomePod mini新顏色登場

責任編輯﹔黃顯晴

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