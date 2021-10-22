【MacBook】全球新MacBook售價大比拼　香港排第幾？

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蘋果（Apple）早前在發布會宣布推出搭載最新自家處理器M1 Pro及M1 Max的MacBook Pro，立刻引起全球果迷關注，尤其新MacBook的售價更是大眾最關心的一部分。外媒Nukeni早前收集全球蘋果網站上所有MacBook Pro和AirPods 3的價格作比較，因受稅率等影響，令蘋果產品價格存在相當大的差價。
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Nukeni早指出。MacBook Pro 16吋的全球售價中位數為約2.29萬港元。在美國售1,999美元（約1.56萬港元），是全球最低；巴西則售4,895美元（約3.8萬港元），成為全球最貴售價，於美國相比相差超過兩倍。而香港售價則為1.97萬，低於中位數，售價亦僅次於美國，為全球價格為第二低的地區。
MacBook Pro 16吋最低價格
|美國
|2,499 美元（約1.94萬港元）
|香港
|19,799港元
|馬來西亞
|2,587.51 美元（約2.01萬港元）
|日本
|2,622.35 美元（約2.03萬港元）
|加拿大
|2,670.79 美元（約2.08萬港元）
MacBook Pro 16吋最高價格
|巴西
|5,982.94 美元（約4.65萬港元）
|挪威
|3,501.37 美元（約2.72萬港元）
|匈牙利
|3,466.76 美元（約2.70萬港元）
|瑞典
|3,461.03 美元（約2.69萬港元）
|丹麥
|3,401.25 美元（約2.64萬港元）
在AirPods 3定價方面，同樣是美國售價最低，為179美元（約1,392港元），香港則以1,499港元排第二低。而巴西售434.95 美元（約3,375港元）為最高，也是全球唯一要2,000港元以上才能購買的地區。
AirPods 3 最低價格
|美國
|179.00 美元（約1,392港元）
|香港
|1,499港元
|馬來西亞
|198.63 美元（約1,544港元）
|新加坡
|199.30 美元（約1,550港元）
|英國
|199.59 美元（約1,552港元）
AirPods 3 最高價格
|巴西
|434.95 美元（約3,382港元）
|印度
|245.58 美元（約1,979港元）
|瑞典
|241.73 美元（約1,880港元）
|丹麥
|241.68 美元（約1,879港元）
|匈牙利
|240.71 美元（約1,871港元）
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責任編輯﹔黃顯晴