【可再生能源】全球可再生能源發展急速　就業人數高達1200萬

▲ 2020年全球可再生能源就業人數達到 1200萬人（新華社圖片）

根據國際可再生能源署（IRENA）與國際勞工組織（ILO）的最新聯合發表的《可再生能源與就業：2021年度回顧》顯示，2020年全球可再生能源就業人數達到1200萬人，比2019年的1150萬人增長了50萬人。

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中國是2020年可再生能源的就業比例最高的國家，佔有39%，其次是巴西、印度、美國和歐盟。其他國家也正在發展可再生能源領域，創造新的就業機會，包括越南、馬來西亞、哥倫比亞、尼日利亞、多哥和南非等。

IRENA總幹事Francesco La Camera表示，第26屆聯合國氣候變化大會的臨近，各國政府須提高其減排目標以實現零排放。而可再生能源能夠創造就業，幫助實現氣候目標，ILO總幹事Guy Ryder表示，可再生能源創造工作機會，環境可持續性和創造就業之間，兩者可以並進。

再生能源新創職位抵銷職位消失

女性在新冠疫情往往受到更大影響，因她們的工作領域更易受到經濟衝擊。該報告表示需要一支多元化的隊伍，為男女提供平等機會；為青年、少數民族和邊緣化群體開拓職業機會。要為所有人提供良好就業條件，包括保障基本工資、保障工作場所安全和工作中應得到尊重的權利。

實現可再生能源的就業機會，需要各個政策的配合，除了部署、扶持和整合政策，還需克服經濟結構性的轉變，如城鄉人口結構、產業結構，並盡量降低轉型期間工作機會減少和新增就業機會之間的平衡。

IRENA和ILO發現能源轉型所帶來的就業機會將大於失業機會，根據一項國際勞工組織的2030 年全球可持續遠景預測，全球將會新增約2,400至2,500萬的工作機會，遠超過600至700萬個失業機會。大約500萬個失業工人能夠找到同範疇的新工作。根據IRENA《世界能源轉型展望》預測，2050年可再生能源領域僱用人數將會達到4300萬人。

各國宜強化內部供應鏈

該報告表示，疫情影響全球貨運及供應鏈，對不同地方都做成不同情度的就業影響。雖然太陽能和風能分別造就了400萬個和125萬個工作機會，引領全球可再生能源領域的就業增長，但因供應鏈問題，令運輸燃料的需求下降，導致液體生物燃料相關的就業人數有所下降。

報告又提到，各國可通過現有和新興的經濟活動，鞏固國內的供應鏈，創造就業機會和經濟收益。IRENA相信，各國在發展內部供應鏈時，需要政策的配合，包括運輸、教育、市場、再培訓和區域經濟發展。

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責任編輯：陳明俊

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