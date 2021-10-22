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【Bitcoin】比特幣創新高後牛皮　分析：下輪升浪或高見9萬美元

股市 15:56 2021/10/22

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【Bitcoin】比特幣創新高後牛皮　分析：下輪升浪高或高見9萬美元

比特幣周三創下歷史新高後陷入了短暫的調整，但策略師們已經為比特幣下一輪上漲設定了一個更高的目標，料高見9萬美元，甚至是10萬美元。

紐約投資機構Fundstrat在周三的發表報告指出，比特幣突破6.5萬美元後的目標價將是7.25萬美元左右，然後是升至8.9萬美元。該行續指，投資者普遍認為，隨著比特幣突破之前的高位，繼續突破之後的目標價幾乎是觸手可及的。

BitMEX首席執行官Alexander Hoptner在近期接受彭博訪問時也預測，比特幣今年年底有望達到10萬美元。

Fairlead Strategies的創始人Katie Stockton在周一（比特幣創下歷史新高之前）表示，比特幣突破新高為其提供了一個積極趨勢，根據預測，這一加密貨幣的目標價應該是8.98萬美元。

推動比特幣繼續創下新高的原因眾多，一方面是投資者廣泛買入比特幣期貨ETF、機構投資者對於加密貨幣資產的持續投資，另一方面被稱為「鯨魚」加密貨幣投資者可能選擇大舉買入。

在美國首隻比特幣期貨ETF （NYSE：BITO）推出反應熱烈，截至本港時時3點50分，比特幣報6.32萬美元。

相關文章：【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO火熱登場　「科技女股神」Cathie Wood卻並未出手

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