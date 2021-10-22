【ET講股通】梁耀康：小心震盪（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早反彈高開近百點，早段曾倒跌，其後重拾升勢，尾市升109點，收報26126點。港股走勢如何，獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 企穩二萬六

01：06 - 下周美國業績高峰期 注意個別股下跌

02：02 - 傳恒大可還部分債息推動大市氣氛

02：22 - Microsoft、Amazon下周公布業績 港股策略部署

03：29 - 資金流向內房板塊 要留意融創中國 （01918） 、龍湖 （00960）

04：35 - 比亞迪 （01211） 破頂 新能源車股造好

05：14 - 手機設備股反彈 丘鈦科技 （01478） 升一成

05：53 - 手機設備股未到時機做中長綫部署 科技股宜買龍頭

07：53 - 股票分析：微盟集團 （02013） 有上升潛力可留意

09：04 - 股票分析：中國聯塑 （02128） 業績理想看好前景

12：24 - 股票分析：頤海國際 （01579） 形勢超海底撈 （06862）

13：53 - 股票分析：赤子城科技 （09911） 有上升潛力可留意

15：34 - 港股部署策略：現時要「辣一辣」

16：54 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 可重上25元？

20：24 - 觀眾問股：快手 （01024） 形勢分析 不宜大注買入

23：22 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 短期轉勢機會弱

26：46 - 觀眾問股：中石化煉化工程 （02386） 中長綫不俗 寧可買油股

29：11 - 觀眾問股：安碩A50 （02823） 值搏率不高宜考慮分注買入

30：36 - 港股收市市況速報 下周美股業績高峰期料帶動大市氣氛

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指繼續沿着上升軌向上，惟波幅較少，市場焦點繼續落在內房和新能源車股，手機設備股及其他股份亦有炒作主題。

小心控制注碼 留意美企業績高峰期

梁耀康提醒投資者要小心控制注碼，由於美企下周踏入業績高峰期，個別股份會因業績而有一定跌幅，惟不須太擔心。另外，中國恒大 （03333） 傳出可以償付部分債息，對大市氣氛有一定支持。初步維持原來看法，資金在不同板塊和個股輪流炒作。

內房股繼續修復估值，券商紛指最壞情況已過。昨日提到的融創中國 （01918） 、龍湖集團 （00960） ，今日升幅不錯，有貨者可考慮繼續持貨，但若補回上升裂口，則可能考慮沽部分股份獲利離場。

新能源車股方面，比亞迪 （01211） 終於破頂，看看能否衝上300元，而電動車相關股份均造好。

個別板塊資金追落後 料短期炒作

不過，要留意個別轉弱、但仍有資金追落後的板塊，如手機設備股。丘鈦科技 （01478） 彈約1成，但較小型的股份如舜宇光學 （02382） 和瑞聲科技 （02018） 則升勢不太強，相信只是資金短期流入追落後的板塊炒作，而非中長綫部署。半導體股情況亦一樣，如中芯 （00981） 及華虹 （01347） 都吸引資金炒落後，而非基本面結構性好轉。惟不排除市況向好，重磅科技股升完一輪後，資金會流入股價較低的科技類股份，但未必能持續，較建議買入龍頭股較好，又或二綫科技股。

個別股份方面，可以留意中國聯塑 （02128） ，上次公布業績後炒上，但其後受內房影響而股價受壓。其實，聯塑收入及淨利有近3成增長，而且成本可以轉嫁，毛利率改善，加上業務亦廣泛，故可考慮現價水平入貨，上望14.58元，而止蝕位為12.26及11.4元。頤海國際 （01579） 亦可留意，上望55、56元水平，而止蝕位為45元。另外，也可留意赤子城 （09911） ，之前公布的首3季營運數據不錯，上望5.3至5.5元水平，而止蝕位為今日低位4.62元。

恒指全日升109點，報26126點，大市成交1,243億元。

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