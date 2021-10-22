【Apple Car】傳蘋果與比亞迪、寧德時代的洽談陷入停滯　

▲ 傳蘋果與比亞迪、寧德時代的洽談陷入停滯

據路透報道指，蘋果（美：AAPL）與寧德時代（深：300750）以及比亞迪 （01211） 進行的電動車電池供應的洽談陷入停滯，因為寧德時代及比亞迪沒有答應蘋果提出的要求，兩家公司拒絕在美國設廠生產並成立專門的團隊。

報道引述知情人士表示，因中美之間緊張局勢，以及成本問題的考慮，寧德時代一直不願意在美國建廠，而且建立新團隊的問題上亦較難妥協，因成立專門的團隊，只為蘋果的產品服務並不可行。而比亞迪在加州擁有一座電池工廠，但拒絕建造新工廠，專門為蘋果供應產品。

不過，報道引述寧德時代其後回應的聲明指，公司否認有關信息，並指其在評估在北美進行本地化大規模生產的機遇和可能性，並指公司旗下有專業團隊，會專門為每一個客戶服務。

另外，據悉蘋果同時亦考慮與日本電池製造商合作，本月曾有過接洽，Panasonic是其中一間蘋果正在考慮的公司。

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記者：梁安琪

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