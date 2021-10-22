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【魷魚遊戲】小心下載！《魷魚遊戲》Android App藏惡意程式騙用戶金錢

科技 16:15 2021/10/22

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最近有安全研究人員發現，一款標榜《魷魚遊戲》的桌布程式，其實內藏Joker惡意程式碼，可騙取用戶的金錢、竊取短訊及設備資訊等內容，呼籲大眾小心下載。

Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》熱爆全球，Google Play商店上更出現大量與《魷魚遊戲》相關的遊戲、桌布等超過200款非官方推出的應用程式。最近有安全研究人員發現，一款標榜《魷魚遊戲》的桌布程式，其實內藏Joker惡意程式碼，可騙取用戶的金錢、竊取短訊及設備資訊等內容，呼籲大眾小心下載。

【iOS 15私隱功能】防止讀取或竊取數據　簡單幾步查找App活動

【App Store】蘋果恢復舉報程式詐騙功能　增聘調查員加強審查

防毒軟件ESET的安全研究人員Lukas Stefanko日前在Twitter表示，Play Store一下子湧現了超過200款與《魷魚遊戲》相關的程式，當中更包括有內含惡意程式的Android軟件。Stefanko提到，他早前發現一款名為《SQUID GAME WALLPAPER 4K HD》偽裝成魷魚遊戲免費桌布的Android程式，內含Joker惡意程式碼。

Netflix韓國原創劇《魷魚遊戲》熱爆全球，Google Play商店上更出現大量與《魷魚遊戲》相關的遊戲、桌布等超過200款非官方推出的應用程式。

Joker過往已多次在Play Store上出現，惡意程式能竊取用戶的短訊、通訊錄名單和裝置資料，再模擬註冊程序，偷偷地助用家登記昂貴的訂閱服務，騙取用戶金錢。Play Store是次發現問題後，已經立刻將該程式下架。但《SQUID GAME WALLPAPER 4K HD》已經錄得至少5,000次下載。

Stefanko笑言，開發受歡迎影集的非官方應用程式，是相當良好的賺錢機會。現時最多人下載的《魷魚遊戲》程式，10天內就有100萬人安裝。

【Netflix】《魷魚遊戲》效應強勁　Netflix第3季急增440萬名用戶

責任編輯：曾曉汶

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