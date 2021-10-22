【強積金】立法會通過訂條例草案　2023年起強積金受託人須用「積金易」平台

立法會今日（22日）通過《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》，為推展「積金易」平台提供穩健法律基礎。修例訂明「積金易」平台的運作框架和強制使用，以確保可精簡行政工作流程，節省成本得以直接轉移至計劃成員的機制，不同單位的角色和責任，以及其他雜項修訂，例如把預設投資策略成分基金的實付開支法定上限，由每年0.2%調低至0.1%。

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許正宇指，「積金易」平台將為強積金計劃行政工作，提供一站式、無紙化、更便捷和以用家為本的體驗。作為強積金制度運作至今最重要的改革，積金易平台將重塑目前分散的營運環境，並帶來可觀的累計節省成本，在平台運作十年後，達至300億元至400億元，使計劃成員得益。他表示，「積金易」平台也有助實行強積金全自由行，同時開拓實施新措施和功能的可能性。

政府預期最快明年底完成「積金易」平台的軟、硬件建設。當局會在憲報公告，指明個別受託人及其強積金計劃，在2023年開始有序地強制使用積金易平台的日期。待所有受託人和強積金計劃完成過渡後，積金易平台將於2025年左右全面運作。

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據積金局資料顯示，強積金制度多年來分散的運作模式、倚重人手處理及紙張交易的工序，都令強積金制度的行政成本高昂。於是政府在2018年底，正式委託積金局負責設計、構建和營運積金易平台，使強積金計劃行政程序標準化、精簡化及自動化，減少處理強積金的工序及紙張。

「積金易」平台將會取代現時填表格、簽名、人手提交文件和核對資料等繁複程序，僱主只須在平台輸入僱員基本資料，便可為僱員開立新戶口或參加強積金計劃，供款以電子方式進行方便快捷，營運效率大為提升。將來，僱主可更容易為僱員提供多個強積金計劃選擇，提供更佳的退休保障。

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