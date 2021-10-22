  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (五) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強積金】立法會通過訂條例草案　2023年起強積金受託人須用「積金易」平台

理財智慧 16:09 2021/10/22

分享：

立法會今日（22日）通過《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》，為推展「積金易」平台提供穩健法律基礎。修例訂明「積金易」平台的運作框架和強制使用，以確保可精簡行政工作流程，節省成本得以直接轉移至計劃成員的機制，不同單位的角色和責任，以及其他雜項修訂，例如把預設投資策略成分基金的實付開支法定上限，由每年0.2%調低至0.1%。

【精明理財】強積金變公共年金  一文看清利與弊 100萬戶口每月只得5800元  夠唔夠用架? 【見下頁

許正宇指，「積金易」平台將為強積金計劃行政工作，提供一站式、無紙化、更便捷和以用家為本的體驗。作為強積金制度運作至今最重要的改革，積金易平台將重塑目前分散的營運環境，並帶來可觀的累計節省成本，在平台運作十年後，達至300億元至400億元，使計劃成員得益。他表示，「積金易」平台也有助實行強積金全自由行，同時開拓實施新措施和功能的可能性。

政府預期最快明年底完成「積金易」平台的軟、硬件建設。當局會在憲報公告，指明個別受託人及其強積金計劃，在2023年開始有序地強制使用積金易平台的日期。待所有受託人和強積金計劃完成過渡後，積金易平台將於2025年左右全面運作。

【筍工推介】郵政署招聘行政事務經理 月薪逾4萬元 表現好每半年派一次獎金 【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

據積金局資料顯示，強積金制度多年來分散的運作模式、倚重人手處理及紙張交易的工序，都令強積金制度的行政成本高昂。於是政府在2018年底，正式委託積金局負責設計、構建和營運積金易平台，使強積金計劃行政程序標準化、精簡化及自動化，減少處理強積金的工序及紙張。

「積金易」平台將會取代現時填表格、簽名、人手提交文件和核對資料等繁複程序，僱主只須在平台輸入僱員基本資料，便可為僱員開立新戶口或參加強積金計劃，供款以電子方式進行方便快捷，營運效率大為提升。將來，僱主可更容易為僱員提供多個強積金計劃選擇，提供更佳的退休保障。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

公積金 行政 許正宇 經濟 退休 強積金 硬件 香港 立法會

下一篇文章

【房住不炒】深圳二手樓交投冷淡 地產代理難撈寧轉行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【名人沽貨】大劉甘比6億放售歌賦山里超級豪宅　呎價直逼14萬
【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持
【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持