英國4歲「新美斯」加盟阿仙奴 幼稚園未讀完已被相中

全球不少大球會開設兒童足球訓練學校，從小培訓未來球壇人才。英超球會阿仙奴近日被揭露，早已簽入一名被譽為「新美斯」的網紅小球員，成為球會史上最年輕的簽約球員。據悉，小球員從幼稚園階段已被阿仙奴球探睇中。

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年僅5歲的薩勒曼（Zayn Ali Salman）早在網絡成名，經常上傳其精彩片段，更被網民譽為「新美斯」（Lionel Messi）。實際上，薩勒曼實力超群，早已越級與年齡更大的球員同場比賽，而且表現出色，成功吸引不少大球會希望羅致。

倫敦球會阿仙奴（Arsenal）成為贏家，早在薩勒曼4歲時已成功將其招攬，成為球會史上最年輕的簽約。阿仙奴球探迪恩斯（Stephen Deans）表示，當時年僅4歲的薩勒曼表現超乎對其年齡的想像。雖然薩勒曼只是幼稚園學生，但迪恩斯堅信他具有真實力。

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不過，阿仙奴不希望揠苗助長，球會發言人指薩勒曼現時仍未進入球會的正式青少年訓練體系，只在倫敦的康樂中心與6至8歲小朋友一同享受足球的樂趣。

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責任編輯：吳漢培

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