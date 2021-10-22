▲ 【美國收水】星展伍維洪：收水不會引發恐慌 料資金明年流入亞洲

美國「收水」在即，星展集團董事總經理兼財資及市場部總監伍維洪認為，今年不會如上次「收水」般引發市場恐慌，資金亦不會離開新興市場。他預期，美匯指數會在未來兩、三個月續升後見頂，而資金明年首季或流入亞洲，帶動區內貨幣及股市上升。

伍維洪估計，美國明年加息一次，隨後逐步加息，至2024年會加至2厘。港息方面，他相信港息會隨美息上升，但幅度不會完全跟隨，如果美國加息100點子，香港或只跟加80點子。

疫情下供應鍊受阻，他認為現時確實出現通脹，但隨著疫情受控，料情況只屬短期，不會出現長期通脹。他預期，美國10年期債息會升至最多2厘。

恒大 （03333） 風波持續，伍維鴻指近一、兩個內房離岸美元債發行近乎零，僅有少數私人配售。相較起恒大，他指有足夠現金的花樣年 （01777） 選擇違約更令市場憂慮，相信市場要幾個月消化壞消息。

財資市場業務方面，伍維鴻指過去兩年是破紀錄的年份，而今年集團首九個月財資市場業務收入增長兩成；單計香港亦增長約一成。

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記者：謝智聰