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海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車

股樓投資 15:14 2021/10/22

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將軍澳海茵莊園今日（22日）公布首張價單，折實價由388.8萬元起。九建（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳說，海茵莊園首批單位定價折讓，強調日後可能加價，而項目首批單位價錢相宜，希望幫助年輕人上車，改善生活品質。 

海茵莊園首張價單涉及312伙，定價由400.8萬元起，至最貴914.5萬元，實用呎價約19,558至23,749元。以最高折扣率，即3%計，折實價由388.8萬元起，至最貴887.1萬元，折實呎價則約18,972至23,035元，平均呎價20,921元。

第二座18樓C8（經改動示範單位，一房間隔，實用面積：284平方呎）

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海茵莊園最平單位為1座3樓B3室，實用面積203平方呎，開放式設計，定價400.8萬元，實用呎價19,744元，以最高折扣率，即3%計，折實價388.8萬元，折實呎價19,153元。一房最平為2座2樓D2室，實用面積280平方呎，定價568萬元，實用呎價20,286元，以最高折扣率，即3%計，折實價551萬元，折實呎價19,679元。 

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九建（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏說，海茵莊園開始宣傳短短一周，已接獲逾萬宗查詢，故加快腳步公布價單，以滿足客戶需求，並於周六（23日）起開放4個示範單位予公眾參觀，同時開始收票。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 將軍澳 公布價單 海茵莊園 九建

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