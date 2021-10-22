  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (五) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪 1211】 Tesla績優帶動 比亞迪股價創新高

股樓投資 14:59 2021/10/22

分享：

比亞迪（01211）股價繼昨日（21日）由逾兩個月高位反覆回軟後，今日（22日）再重拾升勢，主要是隔晚Tesla（美﹕TSLA）公布季績，盈利創新高所帶動。比亞迪股價顯著跑贏同業，並創上市新高，曾大升5.2%，高見296.8元，最新報294.6元，仍升4.5%，成交額27.1億元。

【大行報告】 大和重申濠賭股持正面看法 上調4股至「買入」評級【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Tesla昨晚公布第三季業績，淨利潤、營業利潤及毛利均創新高，股價一度觸及900美元，收市仍升3%至894美元。消息帶動一眾汽車股向好，理想汽車 （02015） 最新報123.1元，升3.6%，創香港上市新高；小鵬汽車（09868） 、吉利汽車（00175）及長城汽車（02333）分別升2.3%、2.5%及0.9%。

事實上，今年比亞迪新能源車銷量相當理想，1至9月新能源汽車累計銷量33.8萬輛，按年大增204%，並已4個月蟬聯中國新能源乘用車銷售冠軍。

同場加映﹕【孫子市法】恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

小鵬汽車－W（09868） 汽車 新能源 Tesla 吉利汽車（00175） 銷售 汽車股 長城汽車（02333）

上一篇文章

海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車

下一篇文章

【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【樓市熱話】港男儲錢買新樓 惟家人建議購舊樓 網民：舊樓升值能力相對差
【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持
【大行點睇】摩通指港股出現4大投資主題 合共10股受惠建議增持
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【職場熱話】 文員工作3年 6天工作每月搵萬3 望轉工感猶豫 網民：5天半也不做
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【六合彩】萬聖節金多寶今晚起開售 頭獎8000萬　哪3個號碼特別旺？
【職場熱話】30歲金融界打工仔望轉行 卻連普通文職也沒人要 網民：重點是要認清自己方向
【職場熱話】30歲金融界打工仔望轉行 卻連普通文職也沒人要 網民：重點是要認清自己方向