【比亞迪 1211】 Tesla績優帶動 比亞迪股價創新高

比亞迪（01211）股價繼昨日（21日）由逾兩個月高位反覆回軟後，今日（22日）再重拾升勢，主要是隔晚Tesla（美﹕TSLA）公布季績，盈利創新高所帶動。比亞迪股價顯著跑贏同業，並創上市新高，曾大升5.2%，高見296.8元，最新報294.6元，仍升4.5%，成交額27.1億元。

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Tesla昨晚公布第三季業績，淨利潤、營業利潤及毛利均創新高，股價一度觸及900美元，收市仍升3%至894美元。消息帶動一眾汽車股向好，理想汽車 （02015） 最新報123.1元，升3.6%，創香港上市新高；小鵬汽車（09868） 、吉利汽車（00175）及長城汽車（02333）分別升2.3%、2.5%及0.9%。

事實上，今年比亞迪新能源車銷量相當理想，1至9月新能源汽車累計銷量33.8萬輛，按年大增204%，並已4個月蟬聯中國新能源乘用車銷售冠軍。

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記者：郭秀慧