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【Bitcoin】Walmart試行買比特幣 限美國200分店

環球社會熱點 15:18 2021/10/22

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電子加密貨幣成為近年市場新貴，不少加密貨幣價值飆升，吸引眾多民眾有意入手。美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）周四（21日）宣布，顧客可在美國分店內的Coinstar服務站購買比特幣（Bitcoin）。據悉，Coinstar有意發展比特幣業務，先於Walmart各地分店﹑共200個服務站試行。

富達稱保守估計 比特幣後年達10萬美元 【下一頁】

Coinstar服務站是一部類似自動櫃員機的機器，可以將實體硬幣兌換成鈔票或禮品卡。Coinstar公司已和電子貨幣交易所CoinMe合作，讓顧客可在部分旗下服務站內購買比特幣。

Walmart發言人布拉凱曼（Molly Blakeman）周四表示，本月初已開始試行服務，讓顧客可以在分店內的Coinstar服務站購買比特幣。《彭博社》報稱，怛次試行為Coinstar公司擴展比特幣業務計劃的一部分，未來可能在全美超過8,000個服務站推行。

摩根大通CEO：借錢買比特幣係蠢人 【下一頁】

美國加密貨幣經紀公司BitOoda首席策略總監Sam Doctor表示，比特幣ATM已經存在一段時間，包括許多超市有所設立，但相信Walmart加入，可將比特幣向更多民眾推廣，進一步打消大眾對加密貨幣的疑慮。

今年9月時，曾有假新聞指Walmart將接受加密貨幣萊特幣（Litecoin）付款，消息曾短暫帶動萊特幣價格上升，Walmart其後澄清。

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責任編輯：李俊儀

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