  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (五) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登擬部署國民警衛隊 紓緩美國供應鏈危機

環球社會熱點 15:05 2021/10/22

分享：

美國供應鏈危機持續，工人短缺導致大量貨櫃滯留港口，社會憂慮供應鏈危機長遠會拖累經濟。美國總統拜登周四（21日）表示，他正考慮部署國民警衛隊來紓緩供應鏈危機。

美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？ 【下一頁】

雖然拜登（Joe Biden）已指示最大兩個港口、洛杉磯港及長灘港，每日24小時全天候運作。但由於司機短缺，港口仍未能達到全天候貨物運輸。

拜登周四接受美國有綫新聞網絡（CNN）採訪，談及美國供應鏈情況。主持詢問拜登會否部署國民警衛隊，以應對危機。

拜登表示他絕對會考慮這樣做。拜登稱聯邦政府正設法增加貨車司機人手，但如果司機持續短缺，他會特別考慮召集國民警衛隊成員駕駛火車，分擔運輸工作。

供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業 【下一頁】

但拜登發表上述言論後，CNN引述一名白宮官員指，要求在各州動用國民警衛隊屬州長職權範圍，白宮現階段沒有積極尋求於聯邦層面動用國民警衛隊。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）周二（19日）也被問及，白宮會否考慮派國民警衛隊或海軍到港口協助卸貨或駕駛貨車。但她形容上述為不作考慮的選項（options off the table）。

有經濟學家表示供應鏈問題未有緩和跡象，更警告情況或持續至明年。

據悉，商界敦促聯邦政府考慮使用開箱即用的方式，解決供應鏈混亂帶來的出貨量增加、成本上升及商舖庫存不足等問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股反彈完 資金轉炒內房股？（附time code） 

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看） 

 

相關文章

美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
2021/10/21
美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
窮國疫苗供應不足 世衛警告全球疫情恐再延一年
2021/10/21
窮國疫苗供應不足 世衛警告全球疫情恐再延一年
供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業
2021/10/20
供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業
富時100財務總監：供應鏈危機最少維持至2023年
2021/10/19
富時100財務總監：供應鏈危機最少維持至2023年
美西兩大港口全天候運作 供應鏈危機或明年才緩和
2021/10/17
美西兩大港口全天候運作 供應鏈危機或明年才緩和

你可能感興趣

美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
15:05 2021/10/21
美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
窮國疫苗供應不足 世衛警告全球疫情恐再延一年
15:55 2021/10/21
窮國疫苗供應不足 世衛警告全球疫情恐再延一年
供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業
18:26 2021/10/20
供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業
經濟 美國 運輸 航運 拜登

上一篇文章

【Bitcoin】Walmart試行買比特幣 限美國200分店

下一篇文章

【艾力寶雲】美男星拍新戲 用道具槍誤殺攝影指導
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？
【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診
【英國疫情】衛生大臣警告 冬天恐重返日增10萬確診
【新冠疫苗】打科興無綠色通行證 意大利華人斥不公平
【新冠疫苗】打科興無綠色通行證 意大利華人斥不公平
新型冠狀肺炎全球疫情（10月22日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月22日 時間16:00）
【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
【新加坡疫情】官員憂醫療系統淪陷 9成隔離病床爆滿
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月
【新加坡疫情】單日死亡創新高 延長防疫措施一個月