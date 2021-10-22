拜登擬部署國民警衛隊 紓緩美國供應鏈危機

美國供應鏈危機持續，工人短缺導致大量貨櫃滯留港口，社會憂慮供應鏈危機長遠會拖累經濟。美國總統拜登周四（21日）表示，他正考慮部署國民警衛隊來紓緩供應鏈危機。

美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？ 【下一頁】

雖然拜登（Joe Biden）已指示最大兩個港口、洛杉磯港及長灘港，每日24小時全天候運作。但由於司機短缺，港口仍未能達到全天候貨物運輸。

拜登周四接受美國有綫新聞網絡（CNN）採訪，談及美國供應鏈情況。主持詢問拜登會否部署國民警衛隊，以應對危機。

拜登表示他絕對會考慮這樣做。拜登稱聯邦政府正設法增加貨車司機人手，但如果司機持續短缺，他會特別考慮召集國民警衛隊成員駕駛火車，分擔運輸工作。

供應鏈危機推高物價 拖拉機短缺威脅美農業 【下一頁】

但拜登發表上述言論後，CNN引述一名白宮官員指，要求在各州動用國民警衛隊屬州長職權範圍，白宮現階段沒有積極尋求於聯邦層面動用國民警衛隊。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）周二（19日）也被問及，白宮會否考慮派國民警衛隊或海軍到港口協助卸貨或駕駛貨車。但她形容上述為不作考慮的選項（options off the table）。

有經濟學家表示供應鏈問題未有緩和跡象，更警告情況或持續至明年。

據悉，商界敦促聯邦政府考慮使用開箱即用的方式，解決供應鏈混亂帶來的出貨量增加、成本上升及商舖庫存不足等問題。

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責任編輯：鄭錦玲

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