【YouTube】YouTube Music下月開始　限制免費用戶觀看音樂MV

▲ 未來YouTube Music免費用戶將無法在App中直接觀看音樂MV，先由加拿大地區開始實行，之後將推展至全球用戶。（YouTube Music MV截圖）

Youtube Music免費用戶請注意！Youtube將於下月初開始，由加拿大開始實行新措施，將Youtube Music免費用戶的使用方式轉為純音樂體驗，限制觀看歌曲MV。據悉，YouTube之後還會將該限制推展至全球用戶。

主打音樂串流服務的YouTube Music，自2018年以全新面貌推出以來，分別有提供免費含廣告版「YouTube Music」，以及付費無廣告干擾版「YouTube Music Premium」。在免費版本中，用戶可以點選「熱播清單」並有不同音樂種類選擇，以及收看MV等。

不過據Youtube最新表示，未來YouTube Music免費用戶將無法在App中直接觀看音樂MV。若用戶將音樂模式切換到影片模式，系統將會切換至YouTube App，不過僅在付費成為YouTube Premium的會員後，才可使用觀看MV功能，且沒有廣告干擾播放。

該功能限制將由11月3日起，於加拿大推出。至於其他國家及地區，則有待官方公布。

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責任編輯：何子澄