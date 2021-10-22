▲ 【騰訊700】騰訊微信開放搜索「先外後內」？ Google、Bing能搜索公眾號內容是漏洞？

騰訊 （00700） 旗下社交媒體應用程式微信（WeChat），多年屏蔽搜尋引擎接入，早前傳出內地要求騰訊等開放生態。有外電測試，Alphabet（美：GOOG）旗下Google、微軟（Microsoft，美：MSFT）旗下搜尋引擎Bing，已可以搜索到微信公眾號內容，反而境內搜尋引擎龍頭百度 （09888） ，尚未能夠連接入微信生態的內容。

過往，微信上文章只能透過該應用程序內的本地搜索功能，或由騰訊控制的搜索引擎搜狗才能找到。

對於騰訊開放搜尋引擎先「先外後內」，有內媒引述不具名消息稱，騰訊內容並未向Google、Bing開放，而是系統存在小漏洞，其他搜索引擎可通過爬蟲（web crawler）抓取到內容，並指此系統漏洞或將被修復。

中國據報考慮要求騰訊開放媒體內容、允許搜索引擎接入，百度曾抽升，可見【下一頁】

早前有報道指，中國工信部正考慮要求騰訊 、字節跳動等開放在其應用程式（App）衍生的生態內容，讓包括搜索引擎在內的競爭對手，能夠接入訪問，並在搜索中顯示相關內容，進一步消除互聯網企業之間的壁壘。

有分析，有關變動可能撼動互聯網廣告界。

不單在搜索引擎開放生態，騰訊和阿里巴巴 （09988） 早前也在支付層面，解除更多跨平台限制，如阿里巴巴多個應用程式已可利用微信支付。

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編輯：曾樂詩

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