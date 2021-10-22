【AirPods】蘋果AirPods 3增強「皮膚感測器」　或可測皮膚水分含量

蘋果（Apple）早前在發布會上推出AirPods 3，並表示將會為AirPods 3新增多項新功能，例如加入抗汗及防濺耐水功能、和延長電池使用時間等等。另外，蘋果也加強AirPods 3内的「皮膚感測器」功能，分辨耳朵與其他表面的不同。有研究機構就認為，未來AirPods 3的皮膚感測功能，或可測試佩戴者的皮膚的水分含量。

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蘋果表示，全新的「皮膚感測器」能偵測皮膚的含水量，以分別出耳機是否放在耳内。當用家除下耳機時，或把耳機放在口袋或桌子上，耳機就會自動停止播放音樂。蘋果也提到，將會以SWIR技術，改善AirPods内的感應裝置。

外媒9To5Mac報道指出，當SWIR技術發展成熟時，其他耳機品牌亦有機會在他們的產品，加入以上技術。

另值得一提的是，有傳蘋果有意在AirPods中，新增與健康相關的功能，例如為耳機加入PPG生物感應器，能計算用家的心跳次數和血氧濃度，亦會加入血糖、血脂和血液酒精濃度的監測功能。

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責任編輯：何子澄